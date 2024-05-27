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Сирні булочки з маком: рецепт Лілії Цвіт для ароматної випічки з дитинства

Понеділок 27 травня 2024 11:20
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Сирні булочки з маком: рецепт Лілії Цвіт для ароматної випічки з дитинства Як готувати сирні булочки з маком (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Булочки з маком неможливо забути - вони не надто солодкі, проте напрочуд ароматні та ситні. А готувати таку випічку без дріжджів досить легко, адже не треба чекати підняття тіста.

Про те, як готувати булочки з маком без дріжджів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал Лілії Цвіт.

Що потрібно для сирних булочок з маком

Для того, щоб приготувати цю ароматну випічку вам потрібні такі інгредієнти:

  • борошно - 400 г;
  • яйця - 3 шт.;
  • кисломолочний сир - 500 г;
  • цукор - 100 г;
  • розпушувач - 1 ч. л.;
  • макова начинка - 450 г;
  • олія - 5 ст. л.

Як готувати булочки з маком без дріжджів

Для початку перекладіть сир до глибокої миски і злегка перемніть його ложкою, щоб зменшити грудочки.

Сирні булочки з маком: рецепт Лілії Цвіт для ароматної випічки з дитинства

Зменште грудочки в сирі (скриншот / Лілія Цвіт)

Відділіть у яєць жовтки від білків, до сиру додайте два жовтки і три білки. Один жовток залиште для змащування булочок перед випіканням. Додайте до сиру олію та цукор, і перемішайте все до однорідності.

Сирні булочки з маком: рецепт Лілії Цвіт для ароматної випічки з дитинства

Сирна маса для булочок (скриншот / Лілія Цвіт)

В окремій мисці змішайте борошно з розпушувачем, і додайте цю суміш до сирної маси в два етапи, кожного разу ретельно перемішуючи. В результаті має вийти густе, але м'яке тісто.

Розкачайте тісто у прямокутник товщиною 2 см. Щоб тісто не липло, можна додавати трохи борошна. На пласт тіста викладіть макову начинку, рівномірно розподіливши її.

Сирні булочки з маком: рецепт Лілії Цвіт для ароматної випічки з дитинства

Викладіть на тісто макову начинку (скриншот / Лілія Цвіт)

Скрутіть тісто з начинкою у рулет, скручуючи з довшого краю. Розріжте рулет на шматочки шириною 3-4 см - і сформуйте булочки.

Сирні булочки з маком: рецепт Лілії Цвіт для ароматної випічки з дитинства

Скрутіть тісто в рулет і розріжте на шматочки (скриншот / Лілія Цвіт)

Викладіть булочки на застелене пергаментом деко, на відстані 4-5 см одна від одної, та змастіть яєчним жовтком.

Сирні булочки з маком: рецепт Лілії Цвіт для ароматної випічки з дитинства

Викладіть булочки на деко (скриншот / Лілія Цвіт)

Розігрійте духовку до 170 градусів і випікайте булочки 40-45 хвилин.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати польське тістечко "Кремувка".

Читайте також, як готувати пляцок "Санта-Барбара".

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