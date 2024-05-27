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Творожные булочки с маком: рецепт Лилии Цвит для ароматной выпечки с детства

Понедельник 27 мая 2024 11:20
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Творожные булочки с маком: рецепт Лилии Цвит для ароматной выпечки с детства Как готовить творожные булочки с маком (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Булочки с маком невозможно забыть - они не слишком сладкие, однако удивительно ароматные и сытные. А готовить такую выпечку без дрожжей достаточно легко, ведь не нужно ждать поднятия теста.

О том, как готовить булочки с маком без дрожжей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит.

Что нужно для творожных булочек с маком

Для того чтобы приготовить эту ароматную выпечку вам нужны следующие ингредиенты:

  • мука - 400 г;
  • яйца - 3 шт.;
  • творог - 500 г;
  • сахар - 100 г;
  • разрыхлитель - 1 ч. л.;
  • маковая начинка - 450 г;
  • масло - 5 ст. л.

Как готовить булочки с маком без дрожжей

Для начала переложите творог в глубокую миску и слегка перемните его ложкой, чтобы уменьшить комочки.

Творожные булочки с маком: рецепт Лилии Цвит для ароматной выпечки с детства

Уменьшите комочки в твороге (скриншот / Лілія Цвіт)

Отделите в яйца желтки от белков, к творогу добавьте два желтка и три белка. Оставьте один желток для смазывания булочек перед выпечкой. Добавьте в творог растительное масло и сахар, и перемешайте все до однородности.

Творожные булочки с маком: рецепт Лилии Цвит для ароматной выпечки с детства

Творожная масса для булочек (скриншот / Лілія Цвіт)

В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем, и добавьте эту смесь в творожную массу в два этапа, каждый раз тщательно перемешивая. В результате должно получиться густое, но мягкое тесто.

Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной 2 см. Чтобы тесто не липло, можно добавлять немного муки. На пласт теста выложите маковую начинку, равномерно распределив ее.

Творожные булочки с маком: рецепт Лилии Цвит для ароматной выпечки с детства

Выложите на тесто маковую начинку (скриншот / Лилия Цвет)

Скрутите тесто с начинкой в рулет, скручивая с более длинного края. Разрежьте рулет на кусочки шириной 3-4 см, и сформуйте булочки.

Творожные булочки с маком: рецепт Лилии Цвит для ароматной выпечки с детства

Скрутите тесто в рулет и разрежьте на кусочки (скриншот / Лілія Цвіт)

Выложите булочки на застеленный пергаментом противень, на расстоянии 4-5 см друг от друга, и смажьте яичным желтком.

Творожные булочки с маком: рецепт Лилии Цвит для ароматной выпечки с детства

Выложите булочки на противень (скриншот / Лілія Цвіт)

Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте булочки 40-45 минут.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить польское пирожное "Кремувка".

Читайте также, как готовить сайт "Санта-Барбара".

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