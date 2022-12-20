Сирна тарілка на новорічний стіл, яку гості розметуть відразу (відео)

Перша закуска - запечений сир

Складові

Для першої сирної закуски візьміть:

1 сир. Ідеально підійде міні-брі

1 зубчик часнику

орегано

розмарин

оливкова олія

1/3 багету

Приготування

Зробіть в сирі неглибокі надрізи та вставте в них шматочки часнику. Викладіть його на деко, а навколо - тонко нарізаний багет. Посипте всю цю красу спеціями, полийте олією та запікайте при 200 градусах 15 хвилин.

Подавайте на великій круглій тарілці, щоб гості могли вільно брати скибку хліба та вмокати її в розплавлений сир.

Запечений із багетом сир брі (фото: instagram.com/marynly77)

Друга закуска - сир фрі

Інгредієнти

1 сир на ваш смак

2 яйця

борошно

панірувальні сухарі

200-300 мл олії

Як готувати

Наріжте сир невеликі шматочки та запаніруйте. Потім шматочки сиру обваляйте в борошні, потім у попередньо збовтаних яйцях, панірувальних сухарях, і наостанок - знову в яйцях і сухарях.

Після того, як процес панірування буде завершено, смажте шматочки сиру на помірному вогні до золотистості.

Хрусткий і ніжний сир фрі (фото: cookorama.net)

Третя закуска - розкішні канапе

Для приготування канапе ви можете опиратися лише на свою фантазію та додати бажані інгредієнти. А наша варіація буде такою:

сир брі

оливки

м‘ясо на ваш смак – хамон, прошутто, нарізка салямі

Тепер просто поріжте все квадратиками та нанизуйте на шпажки. Смачна та швидка закуска до новорічних напоїв готова!