Сирна тарілка на новорічний стіл, яку гості розметуть відразу (відео)

Новий рік уже не за горами, а це означає, що саме час визначитися зі святковим меню. Найліпшим варіантом є приготувати декілька закусок, щоб заповнити ними стіл. До того ж вони завжди швидкі та прості в приготуванні.
Рецептом відразу трьох закусок всього з одного продукту діляться на сторінці "Смачні домашні рецепти" в Instagram.
Складові
Для першої сирної закуски візьміть:
Приготування
Зробіть в сирі неглибокі надрізи та вставте в них шматочки часнику. Викладіть його на деко, а навколо - тонко нарізаний багет. Посипте всю цю красу спеціями, полийте олією та запікайте при 200 градусах 15 хвилин.
Подавайте на великій круглій тарілці, щоб гості могли вільно брати скибку хліба та вмокати її в розплавлений сир.
Запечений із багетом сир брі (фото: instagram.com/marynly77)
Інгредієнти
Як готувати
Наріжте сир невеликі шматочки та запаніруйте. Потім шматочки сиру обваляйте в борошні, потім у попередньо збовтаних яйцях, панірувальних сухарях, і наостанок - знову в яйцях і сухарях.
Після того, як процес панірування буде завершено, смажте шматочки сиру на помірному вогні до золотистості.
Хрусткий і ніжний сир фрі (фото: cookorama.net)
Для приготування канапе ви можете опиратися лише на свою фантазію та додати бажані інгредієнти. А наша варіація буде такою:
Тепер просто поріжте все квадратиками та нанизуйте на шпажки. Смачна та швидка закуска до новорічних напоїв готова!
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