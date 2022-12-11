Найкращі соуси для зимових салатів: чим можна легко замінити жирний майонез
Зовсім скоро зимові свята, а значить, у меню знову з'являться салати з безлічі інгредієнтів, які заправлені майонезом. Багато хто хоче відмовитися від цієї традиції та шукає варіанти соусів, які зможуть замінити класичний майонез.
Які соуси чудово підійдуть для зимових салатів – читайте у матеріалі Styler.
Пісний соус із квасолі
Вам знадобиться:
- Біла консервована квасоля - 1 банка
- Часник - 1 зубчик
- Гірчиця – 1 ч. ложка
- Лимонний сік – 2 ч. ложки
- Рослинна олія – 3 ст. ложки
- Сушені трави, сіль, перець - до свого смаку
Як приготувати:
У чашу блендера відправляємо квасолю, додаємо туди подрібнений часник і перебиваємо до однорідного стану. Додаємо гірчицю, лимонний сік та спеції – будь-які на ваш смак. Ще раз перебиваємо усі разом.
Потім повільно, у 2-3 заходи додаємо олію і збиваємо 3-5 хвилин. Якщо соус вийшов густий - долийте рідини з банки з квасолею і ще раз збийте.
Вживати цей соус можна як заправку до салатів або подавати окремо - до гарячих закусок та овочів.
Соус з авокадо
Вам знадобиться:
- Авокадо – 150 г
- Сік лимона – 1 ч. ложка
- Гірчиця – 0,5 ч. ложки
- Оливкова олія – 2 ст. ложки
- Сіль, спеції – до свого смаку
Як приготувати:
Візьміть м'який авокадо, виріжте м'якуш, помістіть у блендер. Додайте сік лимона, гірчицю та оливкову олію. Збийте до однорідного стану. Додайте сіль та спеції, а потім ще раз збийте.
Домашній майонез
Приготувати ідеальний соус можна самостійно. Він відрізнятиметься за складом, адже там не буде загусників та консервантів, а також підсилювачів смаку.
Вам знадобиться:
- Яєчні жовтки – 3 шт.
- Гірчиця – 1 ч. ложка
- Цукор - ½ ч. ложки
- Сіль - щіпка
- Оливкова або соняшникова олія - 150 мл
- Лимонний сік - ½ ч. ложки
Як приготувати:
Жовтки збиваємо віночком або міксером, додаємо в процесі гірчицю, сіль та цукор. Потім поступово вливаємо олію. Збиваємо у помірному темпі. Потім додаємо лимонний сік або яблучний оцет.
Якщо ви хочете соус без гірчиці - то не додавайте її в процесі збивання і дочекайтеся, доки маса стане густою.
Майонез без яєць
Вам знадобиться:
- Молоко – 150 мл
- Рослинна олія - 300 мл
- Гірчиця – 2 ч. ложки
- Лимонний сік – 2 ст. ложки
- Сіль - щіпка
Як приготувати:
Рослинну олію та молоко збивати в блендері 1 хвилину. Коли маса стане густою, додати гірчицю, лимонний сік та сіль. Потім ще раз збити – до однорідної маси.
Грецький йогурт
Вам знадобиться:
- Йогурт без смаку та добавок - 180 мл
- Огірок – 1 шт.
- Часник - 2 зубчики
- Лимонний сік – 1 ст. ложка
- Кріп, петрушка, кінза - дрібно нарізані, 1 ст. ложки.
- Перець, сіль - до свого смаку
Як приготувати:
Огірки натерти на тертці, часник подрібнити через прес, змішати з рештою інгредієнтів і поставити на годину в холодильник.
Сметанно-гірчичний соус
Вам знадобиться:
- Сметана – 3-4 ст. ложки
- Гірчиця – 1 ч. ложка
- Соєвий соус – 1 ст. ложка
- Сіль, свіжа зелень
Як приготувати:
Змішайте всі інгредієнти, крім зелені та відправте в холодильник на пів години. Потім додайте зелень і подавайте на стіл.
Айолі з тофу
Вам знадобиться:
- Тофу - 150 г
- Лимонний сік – 2 ст. ложки
- Оливкова олія - 2 ч. ложки
- Часник - 3 зубчики
- сіль, перець - до свого смаку
Як приготувати:
Тофу розімніть вилкою разом із рідиною з упаковки. Змішайте всі інгредієнти та збийте у блендері. Дайте настоятися соусу 20 хвилин.
Секрети приготування ідеального соусу
Всі продукти для соусу мають бути кімнатної температури та свіжими. Перед приготуванням дістаньте з холодильника та залиште на пів години.
З домашніх яєць соус виходить жовтіший, зі звичайних - світлий. Рослинну олію не беріть екстракласу - вона гірчитиме. Можна взяти соняшникову та оливкову у пропорції 1:1 – так буде смачніше.
До речі, раніше ми писали про те, які салати стануть чудовою заміною для Олів'є.
А також ми розповідали, чому майонез варто виключити із "заборонки".