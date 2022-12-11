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Найкращі соуси для зимових салатів: чим можна легко замінити жирний майонез

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Неділя 11 грудня 2022 19:02
Найкращі соуси для зимових салатів: чим можна легко замінити жирний майонез Чим можна замінити магазинний майонез (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Зовсім скоро зимові свята, а значить, у меню знову з'являться салати з безлічі інгредієнтів, які заправлені майонезом. Багато хто хоче відмовитися від цієї традиції та шукає варіанти соусів, які зможуть замінити класичний майонез.

Які соуси чудово підійдуть для зимових салатів – читайте у матеріалі Styler.

Пісний соус із квасолі

Вам знадобиться:

  • Біла консервована квасоля - 1 банка
  • Часник - 1 зубчик
  • Гірчиця – 1 ч. ложка
  • Лимонний сік – 2 ч. ложки
  • Рослинна олія – 3 ст. ложки
  • Сушені трави, сіль, перець - до свого смаку

Як приготувати:

У чашу блендера відправляємо квасолю, додаємо туди подрібнений часник і перебиваємо до однорідного стану. Додаємо гірчицю, лимонний сік та спеції – будь-які на ваш смак. Ще раз перебиваємо усі разом.

Потім повільно, у 2-3 заходи додаємо олію і збиваємо 3-5 хвилин. Якщо соус вийшов густий - долийте рідини з банки з квасолею і ще раз збийте.

Вживати цей соус можна як заправку до салатів або подавати окремо - до гарячих закусок та овочів.

Соус з авокадо

Вам знадобиться:

  • Авокадо – 150 г
  • Сік лимона – 1 ч. ложка
  • Гірчиця – 0,5 ч. ложки
  • Оливкова олія – 2 ст. ложки
  • Сіль, спеції – до свого смаку

Як приготувати:

Візьміть м'який авокадо, виріжте м'якуш, помістіть у блендер. Додайте сік лимона, гірчицю та оливкову олію. Збийте до однорідного стану. Додайте сіль та спеції, а потім ще раз збийте.

Домашній майонез

Приготувати ідеальний соус можна самостійно. Він відрізнятиметься за складом, адже там не буде загусників та консервантів, а також підсилювачів смаку.

Вам знадобиться:

  • Яєчні жовтки – 3 шт.
  • Гірчиця – 1 ч. ложка
  • Цукор - ½ ч. ложки
  • Сіль - щіпка
  • Оливкова або соняшникова олія - 150 мл
  • Лимонний сік - ½ ч. ложки

Як приготувати:

Жовтки збиваємо віночком або міксером, додаємо в процесі гірчицю, сіль та цукор. Потім поступово вливаємо олію. Збиваємо у помірному темпі. Потім додаємо лимонний сік або яблучний оцет.

Якщо ви хочете соус без гірчиці - то не додавайте її в процесі збивання і дочекайтеся, доки маса стане густою.

Майонез без яєць

Вам знадобиться:

  • Молоко – 150 мл
  • Рослинна олія - 300 мл
  • Гірчиця – 2 ч. ложки
  • Лимонний сік – 2 ст. ложки
  • Сіль - щіпка

Як приготувати:

Рослинну олію та молоко збивати в блендері 1 хвилину. Коли маса стане густою, додати гірчицю, лимонний сік та сіль. Потім ще раз збити – до однорідної маси.

Грецький йогурт

Вам знадобиться:

  • Йогурт без смаку та добавок - 180 мл
  • Огірок – 1 шт.
  • Часник - 2 зубчики
  • Лимонний сік – 1 ст. ложка
  • Кріп, петрушка, кінза - дрібно нарізані, 1 ст. ложки.
  • Перець, сіль - до свого смаку

Як приготувати:

Огірки натерти на тертці, часник подрібнити через прес, змішати з рештою інгредієнтів і поставити на годину в холодильник.

Сметанно-гірчичний соус

Вам знадобиться:

  • Сметана – 3-4 ст. ложки
  • Гірчиця – 1 ч. ложка
  • Соєвий соус – 1 ст. ложка
  • Сіль, свіжа зелень

Як приготувати:

Змішайте всі інгредієнти, крім зелені та відправте в холодильник на пів години. Потім додайте зелень і подавайте на стіл.

Айолі з тофу

Вам знадобиться:

  • Тофу - 150 г
  • Лимонний сік – 2 ст. ложки
  • Оливкова олія - 2 ч. ложки
  • Часник - 3 зубчики
  • сіль, перець - до свого смаку

Як приготувати:

Тофу розімніть вилкою разом із рідиною з упаковки. Змішайте всі інгредієнти та збийте у блендері. Дайте настоятися соусу 20 хвилин.

Секрети приготування ідеального соусу

Всі продукти для соусу мають бути кімнатної температури та свіжими. Перед приготуванням дістаньте з холодильника та залиште на пів години.

З домашніх яєць соус виходить жовтіший, зі звичайних - світлий. Рослинну олію не беріть екстракласу - вона гірчитиме. Можна взяти соняшникову та оливкову у пропорції 1:1 – так буде смачніше.

До речі, раніше ми писали про те, які салати стануть чудовою заміною для Олів'є.

А також ми розповідали, чому майонез варто виключити із "заборонки".

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