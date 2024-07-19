Сирна галета з абрикосами і персиками: рецепт ароматної випічки для літа

Що потрібно для сирної галети з абрикосами і персиками

Для того, щоб приготувати таку смачну випічку на десерт, потрібні наступні інгредієнти:

сир - 150 г;

абрикоси - 200 г;

персики - 200 г;

чорниця - до смаку;

горіхи - до смаку;

борошно - 150 г;

яйце - 1 шт.;

вершкове масло - 70 г;

сіль - дрібка;

цукор - 1-2 ст. л.;

розпушувач - 0,5 ч. л.;

кукурудзяний крохмаль - 1 ч. л.;

цукрова пудра - 1-2 ст. л.

Як готувати сирну галету з абрикосами

Для тіста на сирну галету потрібно перекласти сир в глибоку миску та злегка розім'яти його виделкою.

Підігрійте вершкове масло, щоб воно стало м'яким і легше змішувалось з іншими інгредієнтами. Тепле масло необхідно додати до сиру.

В окрему миску розбийте яйце, відділивши жовток від білка. Жовток необхідно додати в тісто, а білок відкласти - ним потрібно буде змастити бортики галети.

Також додайте до сиру цукор та сіль. Сіль необхідна для балансу смаку. В окрему миску треба просіяти борошно з розпушувачем.

Перемішайте складники і поступово додавайте борошно з розпушувачем. Вимішайте тісто і сформуйте з нього кульку.

Робочу поверхню присипте борошном, щоб сирне тісто не прилипало до неї. Перекладіть тісто на поверхню і розкачайте його на тонкий пласт.

Розкачайте тісто для галети (скриншот / Всі Рецепти Тут)

Після цього обережно перекладіть тісто в форму для випікання і присипте його крохмалем з цукровою пудрою.

Помийте абрикоси та персики. Їхню кількість можна регулювати до своїх вподобань - можна взяти більше персиків, або ж більше абрикосів.

Також для гармонійного смакового поєднання радять взяти лохину - однак її можна замінити на чорницю.

Видаліть з персиків та абрикосів кісточки, наріжте м'яку частину тоненькими скибочками. Ягоди не обов'язково розрізати, достатньо промити.

Викладіть скибочки абрикосів та персику разом з ягодами на галету. Краще починати викладати їх з центру - тоді легше бути вмістити начинку. Залиште від начинки до країв палянички приблизно 5 см.

Викладіть абрикоси на галету (скриншот / Всі Рецепти Тут)

Сформуйте бортики галети, загорнувши краї палянички на начинку. Після цього змастіть бортики білком за допомогою силіконового пензлика.

Присипте галету цукровою пудрою, за бажанням додайте горішки. Випікайте галету за температури 175-180 градусів до золотистої скоринки.