Творожная галета с абрикосами и персиками: рецепт ароматной выпечки для лета

Что нужно для творожной галеты с абрикосами и персиками

Для того чтобы приготовить такую вкусную выпечку на десерт, нужны следующие ингредиенты:

творог - 150 г;

абрикосы - 200 г;

персики - 200 г;

черника - по вкусу;

орехи - по вкусу;

мука - 150 г;

яйцо - 1 шт.;

сливочное масло - 70 г;

соль - щепотка;

сахар - 1-2 ст. л.;

разрыхлитель - 0,5 ч. л.;

кукурузный крахмал - 1 ч. л.;

сахарная пудра - 1-2 ст. л.

Как готовить сырную галету с абрикосами

Для теста на творожную галету нужно переложить творог в глубокую миску и слегка размять его вилкой.

Подогрейте сливочное масло, чтобы оно стало мягким и легче смешивалось с другими ингредиентами. Теплое масло нужно добавить в сыр.

В отдельную миску разбейте яйцо, отделив желток от белка. Желток необходимо добавить в тесто, а белок отложить - им нужно будет смазать бортики галеты.

Также добавьте в сыр сахар и соль. Соль необходима для баланса вкуса. В отдельную миску нужно просеять муку с разрыхлителем.

Перемешайте составляющие и постепенно добавляйте муку с разрыхлителем. Вымешайте тесто и сформуйте из него шарик.

Рабочую поверхность присыпьте мукой, чтобы творожное тесто не прилипало к ней. Переложите тесто на поверхность и раскатайте его на тонкий пласт.

Раскатайте тесто для галеты (скриншот / Всі Рецепти Тут)

После этого осторожно переложите тесто в форму для выпечки и присыпьте его крахмалом с сахарной пудрой.

Вымойте абрикосы и персики. Их количество можно регулировать по своим предпочтениям - можно взять больше персиков, или больше абрикосов.

Также для гармоничного вкусового сочетания советуют взять голубику - однако ее можно заменить черникой.

Удалите из персиков и абрикосов косточки, нарежьте мягкую часть тоненькими ломтиками. Ягоды не обязательно разрезать, достаточно промыть.

Выложите ломтики абрикосов и персика вместе с ягодами на галету. Лучше начинать выкладывать их из центра - тогда легче быть уместить начинку. Оставьте от начинки до краев лепешки примерно 5 см.

Выложите абрикосы на галету (скриншот / Всі Рецепти Тут)

Сформируйте бортики галеты, завернув края лепешки на начинку. После этого смажьте бортики белком с помощью силиконовой кисточки.

Присыпьте галету сахарной пудрой, по желанию добавьте орешки. Выпекайте галету при температуре 175-180 градусов до золотистой корочки.