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Торт "Тирамісу" з млинців: рецепт класичного десерту в новому виконанні

Вівторок 25 червня 2024 15:45
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Торт "Тирамісу" з млинців: рецепт класичного десерту в новому виконанні Як готувати тирамісу без печива (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Певно, кожен хоч раз куштував тирамісу - італійський десерт з маскарпоне, какао та спеціальним печивом. Проте приготувати торт з незабутнім смаком відомого десерту можна значно простіше - з млинцями.

Про те, як готувати тирамісу без печива на млинцях, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Що потрібно для торта "Тирамісу" з млинців

Для того, щоб приготувати торт з млинців зі смаком відомого десерту, потрібні такі інгредієнти:

  • маскарпоне - 250 г;
  • молоко - 500 мл;
  • борошно - 175 г;
  • какао - 35 г;
  • яйця - 2 шт.;
  • кава - 60 мл;
  • олія - 1 ст. л.;
  • цукор звичайний - 1 ст. л.;
  • цукрова пудра - 120 г;
  • цукор "ваніль-бурбон"-15 г;
  • вершки (жирність 33%) - 500 г;
  • сіль - дрібка.

Як готувати торт "Тирамісу" з млинців

Заздалегідь підготуйте деякі продукти для ідеальної консистенції тіста та крему - наприклад, молоко варто брати тепле, проте не гаряче. Водночас вершки для крему мають бути холодними.

Щоб зробити тісто для млинців, перелийте в глибоку миску молоко, розбийте яйця. Злегка перемішайте інгредієнти для більш однорідної консистенції. Після цього поступово додайте борошно, перемішуючи суміш, щоб не було грудочок.

Потім додайте до тіста сіль, цукор, олію, 25 г какао і приблизно половину кави. Ще раз ретельно вимішайте тісто і залиште його постояти на 10 хвилин.

Розігрійте пательню і посмажте млинці - важливо не робити їх надто тонкими, адже вони виконуватимуть роль коржів для торта. Коли тісто закінчиться, приготуйте крем.

В глибоку тарілку перекладіть сир маскарпоне, додайте цукрову пудру та цукор-бурбон. Потім влийте до майбутнього крему решту кави. Перемішайте всі складники до однорідності.

Жирні вершки вилийте в окрему миску і збийте міксером протягом 3-6 хвилин до загустіння. Додайте вершки до сиру маскарпоне з сухими складниками - і перемішайте до однорідності.

Складіть торт "Тирамісу" - викладіть млинець-основу на тарілку, намастіть кремом, викладіть наступний млинець з кремом. Повторіть цей крок до закінчення інгредієнтів. Для полегшення можна використовувати форму для торта.

Намастіть зверху на торт крем - і присипте рештою какао. За бажанням також можна додати натертий шоколад.

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