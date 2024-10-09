Сірий - не означає нудний: блогерка показала, з чим носити трендові джинси

Як відомо, в 2024 році класичний синій або чорний денім поступається місцем іншому, не менш бажаному і зручному в носінні відтінку - сірим джинсам. Для повсякденних луків можна вибрати сірі штани з деніму прямого крою. Носити їх можна з блузками, гольфами-водолазками або светрами і зручним взуттям. Доповнять образ тепле пальто та містка сумка.

Стильний образ в офіс (фото: instagram.com/anoukyve)

Також сірі джинси можна носити із трендовими кедами. Вибирайте штани з деніму із широкими штанинами. Доповнить лук лонгслів або теплий светр, а також трикотажний бомбер. Завершити образ можна масивним шарфом у самому трендовому відтінку осені - коричневому, а також місткою сумкою.

Розслаблений лук на кожен день (фото: instagram.com/anoukyve)

Із сірими джинсами також можна створити святковий образ для виходу у світ. Придивіться злегка укорочені широкі джинси сірого відтінку, які можна доповнити стильним джемпером або шовковою блузою, туфлями на високих підборах і сумкою незвичної форми.

Образ для походу в кіно чи театр (фото: instagram.com/anoukyve)

Найпростіший, але в той же час стильний варіант - сірі джинси та біла блузка. У такому образі можна вирушити як на ділову зустріч, так і на побачення, підібравши необхідне взуття та аксесуари.

Образ на всі випадки життя (фото: instagram.com/anoukyve)

Для похмурих осінніх днів пригляньте такий образ: укорочені сірі джинси, теплий светр із високим горлом, а також коротка стьобана куртка чи піджак. Доповнять лук ботильйони на мініатюрному каблуці-"чарочці", які зараз на піку популярності, а також містка сумка коричневого відтінку із замші.

Стильний варіант на осінь (фото: instagram.com/anoukyve)