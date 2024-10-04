ua en ru
Пт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дублянка-авіатор - найтрендовіша річ на осінь та зиму 2024-2025: з чим її носити

П'ятниця 04 жовтня 2024 07:14
UA EN RU
Дублянка-авіатор - найтрендовіша річ на осінь та зиму 2024-2025: з чим її носити Модні образи з дублянкою-авіатором (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Напередодні перших осінніх холодів багато модниць вирішили переглянути свій гардероб і доповнити трендовими новинками. І якщо у вас вже є наймодніша куртка в стилі кантрі, радимо також приглянути дублянку-авіатор.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти докладніше про неї, а також з якими речами та взуттям її можна поєднувати цього сезону.

Коротка дублянка - мастхев на холодну осінь та теплу зиму. Серед найактуальніших моделей: авіатори з хутряним оздобленням, укорочені дублянки до талії, пухнасті варіанти зі шкіряним оздобленням та багато інших.

Дублянка-авіатор - найтрендовіша річ на осінь та зиму 2024-2025: з чим її носити

Варіант дублянки (фото: instagram.com/alexachung)

На піку популярності - дублянки-авіатори. Цей фасон куртки в трендах вже не один сезон, адже дозволяє поєднувати речі різних фасонів та стилів.

Характерними для такої куртки залишаються об'ємні рукави, хутряний комір і лаконічні вставки внизу у вигляді тонких ремінців.

Дублянка-авіатор - найтрендовіша річ на осінь та зиму 2024-2025: з чим її носити

Такі дублянки можна носити і восени (фото: instagram.com/valeria__yurchenko)

З чим же стилізувати такий верхній одяг? Коротку дублянку-авіатор можна носити з популярними цього року брюками карго з безліччю накладних кишень. Доповніть лук білим лонгслівом, мініатюрною сумкою та коричневими уггами.

Дублянка-авіатор - найтрендовіша річ на осінь та зиму 2024-2025: з чим її носитиДублянка-авіатор - найтрендовіша річ на осінь та зиму 2024-2025: з чим її носити

Стильна дублянка на осінь (фото: instagram.com/claire_most)

Ще один варіант - total black look. Для стильного образу нам знадобиться гольф-водолазка, коротка спідниця, капронові колготи з високою щільністю та високі чоботи з ультрапопулярним підбором kitten heel. Підкреслити лінію талії можна тонким ременем, а зверху накинути чорну дублянку з контрастним внутрішнім оздобленням. Доповнить лук незвична сумка круглої форми.

Дублянка-авіатор - найтрендовіша річ на осінь та зиму 2024-2025: з чим її носитиДублянка-авіатор - найтрендовіша річ на осінь та зиму 2024-2025: з чим її носити

Образ на осінь чи зиму (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Для повсякденних луків пригляньте коричневу дублянку-авіатор, яка ідеально поєднується із класичними синіми джинсами. Піддівайте під неї светр або водолазку, а доповнять образ ботильйони на підборах у тон до верхнього одягу.

Дублянка-авіатор - найтрендовіша річ на осінь та зиму 2024-2025: з чим її носитиДублянка-авіатор - найтрендовіша річ на осінь та зиму 2024-2025: з чим її носити

Стильний образ із дублянкою (фото: instagram.com/leasy_inparis)

Раніше ми розповіли, який вигляд мають наймодніші джинси 2024 року.

Також перегляньте ідеї стильних образів, коли на вулиці плюс 15 градусів.

Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: VАLERIA, Alexa Chung, Claire Most, Julie.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
NEWS
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів, 8 РСЗВ і близько 60 артсистем, - ЗСУ
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів, 8 РСЗВ і близько 60 артсистем, - ЗСУ