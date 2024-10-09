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Серый - не значит скучный: блогерша показала, с чем носить трендовые джинсы

Модные образы с серыми джинсами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Джинсы - базовая вещь, с которой можно создать огромное количество стильных образов в любое время года. И если в вашем гардеробе есть самые популярные в этом сезоне темно-синие из "сырого" денима - raw denim, обратите внимание на серые.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на модного блогера Anouk Yve рассказывает, с чем носить серые джинсы осенью, чтобы выглядеть стильно.

Как известно, в 2024 году классический синий или черный деним уступает место другому, не менее желанному и удобному в носке оттенку - серым джинсам. Для повседневных луков можно выбрать серые брюки из денима прямого кроя. Носить их можно с блузками, гольфами-водолазками или же свитерами и удобной обувью. Дополнят образ теплое пальто и вместительная сумка.

Стильный образ в офис (фото: instagram.com/anoukyve)

Также серые джинсы можно носить с трендовыми кедами. Выбирайте брюки из денима с широкими штанинами. Дополнит лук лонгслив или теплый свитер, а также трикотажный бомбер. Завершить образ можно массивным шарфом в самом трендовом оттенке осени - коричневом, а также вместительной сумкой.

Расслабленный лук на каждый день (фото: instagram.com/anoukyve)

С серыми джинсами также можно создать праздничный образ для выхода в свет. Присмотрите слегка укороченные широкие джинсы серого оттенка, которые можно дополнить стильным джемпером или шелковой блузой, а также туфлями на высоких каблуках и сумкой необычной формы.

Образ для похода в кино или театр (фото: instagram.com/anoukyve)

Самый простой, но в то же время стильный вариант - серые джинсы и белая блузка. В таком образе можно отправиться как на деловую встречу, так и на свидание, подобрав необходимую обувь и аксессуары.

Образ на все случаи жизни (фото: instagram.com/anoukyve)

Для пасмурных осенних дней присмотрите такой образ: укороченные серые джинсы, теплый свитер с высоким горлом, а также короткая стеганая куртка или пиджак. Дополнят лук ботильоны на миниатюрном каблуке-"рюмочке", которые сейчас на пике популярности, а также вместительная сумка коричневого оттенка из замши.

Стильный вариант на осень (фото: instagram.com/anoukyve)

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