Siri майбутнього: чого чекати від голосового помічника Apple у 2025 році

Нові функції в iOS 18

Особистий контекст

Завдяки функції особистого контексту Siri відстежуватиме ваші електронні листи, повідомлення, файли, фотографії та іншу інформацію. Якщо дані є на вашому пристрої, Siri знатиме, де вони перебувають і звідки надійшли.

Використовуючи цю інформацію, Siri зможе краще знаходити те, що вам потрібно - чи то номер квитка в отриманому листі, чи то завантажений файл, чи то фото, надіслане другом.

Siri також вчитиметься розуміти ваші звички та вподобання, щоб допомагати вам швидше виконувати завдання й ефективніше керувати даними на пристрої.

Контекст на екрані

Siri розумітиме, що відображається на вашому екрані, і враховуватиме це під час виконання команд. Наприклад, якщо вам надіслали адресу в повідомленні, ви зможете сказати Siri "Додай це в контакти", і вона зрозуміє, що йдеться про адресу на екрані.

Функція контексту на екрані дасть змогу Siri виконувати дії, пов'язані з відображуваною на вашому пристрої інформацією.

В iOS 18.2 вже з'явилася можливість відправляти скріншоти екрана в ChatGPT, і той може виконувати деякі схожі функції. Однак Apple підкреслила, що інтеграція з ChatGPT - це не те саме, що майбутня функція контексту на екрані в Siri.

Інтеграція з додатками

Siri отримає глибшу інтеграцію з додатками, що дасть їй змогу виконувати сотні нових дій як у додатках Apple, так і в сторонніх додатках.

Apple наводить такі приклади:

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Надіслати фотографії з конкретного заходу

Крім того, Siri зможе виконувати багатоетапні команди. Наприклад, вона зможе відредагувати зроблену вами фотографію і відразу ж відправити її іншому користувачеві за однією командою.

Функції, які можуть з'явитися в iOS 19

Усі перераховані вище функції належать до iOS 18 і будуть додані в майбутніх оновленнях цієї версії. Однак, згідно з чутками, Apple працює над новим поколінням Siri, яке планується впровадити в iOS 19.

Siri в iOS 19 працюватиме на базі великих мовних моделей (LLM). Ці моделі використовуються в таких сервісах, як ChatGPT, Google Gemini і Claude.

Завдяки LLM Siri зможе вести тривалі діалоги, роблячи спілкування більш природним і схожим на розмову з людиною. Вона також зможе виконувати складніші завдання і краще конкурувати з ChatGPT.

Apple планує замінити поточну версію Siri на LLM-версію в майбутньому. Очікується, що анонс нової Siri відбудеться в iOS 19, але сама функціональність може з'явитися тільки в оновленні, запланованому на 2026 рік - так само, як деякі функції Apple Intelligence з'являються поступово в оновленнях iOS 18.

Більш детальна інформація про нові можливості iOS 19 буде представлена в червні на конференції WWDC. Передбачається, що частина нових функцій Siri може бути доступна вже у вересні 2025 року, коли iOS 19 буде офіційно випущено.

Коли чекати на нові функції Siri?

Заплановані для iOS 18 функції Siri очікуються в оновленні iOS 18.4, реліз якого, за прогнозами, відбудеться у квітні. Перед цим Apple випустить iOS 18.3 наприкінці січня, після чого почнеться бета-тестування iOS 18.4, яке триватиме кілька місяців.

Функції iOS 19 будуть анонсовані в червні на WWDC, а саме оновлення буде випущено у вересні. Однак усі нові функції можуть з'являтися поступово, з подальшими оновленнями iOS 19 протягом 2025 і 2026 років.