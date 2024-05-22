Голосові помічники Google Assistant та Siri: який вибрати і в чому різниця

З розвитком технологій голосові помічники стають невід'ємною частиною повсякденного життя. Серед найпопулярніших на ринку - Google Assistant та Siri. Обидва помічники пропонують широкий спектр функцій, але чим вони відрізняються і який краще вибрати?

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на онлайн-платформу The Virtual Assist .

Зміст

Користувальницький інтерфейс

Інтерфейс користувача є важливим аспектом віртуальних цифрових помічників, оскільки він вважається основним засобом взаємодії між користувачем і помічником. У Siri і Google Assistant різні підходи до інтерфейсу користувача, і в обох є свої сильні і слабкі сторони.

Siri

Siri має простий та оптимізований інтерфейс, який зручний у використанні та навігації. Він має мінімалістичний дизайн, приділяє особливу увагу голосовим командам і забезпечує одноманітний інтерфейс користувача на різних пристроях.

Siri також надає ряд ярликів та швидких дій, які дозволяють користувачам швидко та легко виконувати стандартні завдання.

Google Assistant

З іншого боку, Google Assistant пропонує більш наочний та інтерактивний інтерфейс, який налаштовується відповідно до уподобань користувача. Він має ряд віджетів та карток, які можна налаштувати для відображення відповідної інформації та дій залежно від особливостей використання.

Google Assistant також пропонує низку варіантів введення на основі голосу та жестів, таких як малювання на екрані або використання міміки для взаємодії з помічником.

Хоча інтерфейс Siri простий та зручний у використанні, деяким користувачам може знадобитися допомога з налаштуваннями. Google Assistant, з іншого боку, пропонує більш гнучкий і інтерфейс, що налаштовується, але може виявитися складним для деяких користувачів через безліч доступних опцій.

Мовна підтримка

Мовна підтримка є найважливішим аспектом VDA, оскільки вона визначає доступність та корисність помічника для користувачів з різних регіонів та мов.

Siri

Siri підтримує понад 20 мов, включаючи англійську, китайську, французьку, німецьку та іспанську. Мовна підтримка Siri чудова і охоплює більшість основних мов, якими розмовляють у всьому світі.

Це робить його корисним інструментом для багатьох користувачів. Однак мовна підтримка Siri може бути обмежена для менш поширених мов або діалектів.

Google Assistant

Для порівняння, Google Assistant підтримує понад 30 мов, включаючи англійську, іспанську, французьку, німецьку, японську та китайську. Така велика мовна підтримка робить цей віртуальний помічник більш універсальним, ніж Siri, і корисним для користувачів, які говорять менш поширеними мовами або діалектами.

Мовна підтримка Google Assistant не обмежується голосовим введенням, але також включає можливість читати і писати кількома мовами, що робить його корисним інструментом для перекладу та спілкування, долаючи мовні бар'єри.

Розпізнавання голосу

Розпізнавання голосу - ключова функція VDA і Siri, і Google Assistant використовують передові технології для розуміння голосових команд користувача.

Siri

Siri використовує обробку природної мови (NLP) та алгоритми машинного навчання, щоб розпізнавати голос користувача та реагувати відповідним чином.

Коли користувач розмовляє з Siri, аудіовхід спочатку обробляється апаратним забезпеченням пристрою та перетворюється на цифрові дані. Потім Siri використовує алгоритми обробки природної мови для аналізу цифрових даних та визначення намірів користувача на основі слів і фраз, що використовуються.

Алгоритми машинного навчання Siri також допомагають з часом підвищити точність розпізнавання голосу, оскільки він навчається на взаємодіях користувача.

Google Assistant

Google Assistant, з іншого боку, використовує передові алгоритми штучного інтелекту для обробки введення природною мовою та надання точних відповідей.

Цей голосовий помічник має складну систему розпізнавання мовлення, яка використовує алгоритми глибокого навчання для аналізу мовних шаблонів та визначення намірів користувача. Система також може розрізняти різні акценти та діалекти, що робить її більш точною та інклюзивною для користувачів із різних регіонів.

І Siri, і Google Assistant можуть розпізнавати кілька мов та відповідати на них, хоча другий має ширшу мовну підтримку. Це дозволяє користувачам спілкуватися зі своїми VDA рідною мовою, що робить його більш доступним і зручним для глобальної аудиторії.

Стороння інтеграція

Інтеграція - ключовий аспект віртуальних цифрових помічників (VDA), що дозволяє користувачам безперешкодно отримувати доступ до сторонніх додатків та сервісів та керувати ними.

Siri

Siri має надійну екосистему сторонніх програм, таких як банківські послуги, спільне використання поїздок та обмін повідомленнями, які можна інтегрувати з VDA.

Siri також інтегрується з HomeKit від Apple, який підтримує різні пристрої розумного будинку та дозволяє користувачам керувати своєю побутовою технікою за допомогою голосових команд.

Google Assistant

З іншого боку, Google Assistant має більш відкриту екосистему, яка забезпечує більшу інтеграцію з різними додатками та сервісами.

Google Assistant можна інтегрувати з різними сторонніми програмами та сервісами, такими як сервіси потокової передачі музики, програми доставки їжі та системи домашньої автоматизації.

Google Assistant також інтегрується з екосистемою Google Nest, яка включає різні пристрої розумного будинку від різних виробників і дозволяє користувачам управляти своїми пристроями за допомогою голосових команд.

Висновок

Обидва голосові помічники продовжують розвиватися і пропонують унікальні переваги. Зрештою вибір залежить від ваших потреб та переваг. Незалежно від того, який помічник ви виберете, він допоможе спростити виконання повсякденних завдань і зробить ваше життя зручнішим та продуктивнішим.