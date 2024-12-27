ChatGPT або Gemini не працюють? Ось способи повернути їх до життя!

Коли ваш улюблений чат-бот на базі ШІ раптово перестає працювати, це може стати справжнім головним болем. Але не поспішайте панікувати - більшість таких проблем вирішуються за лічені хвилини.

Про прості та перевірені способи повернути ChatGPT або Gemini в робочий стан розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на незалежне онлайн-видання Android Authority , що представляє світ Android і технологій.

Що робити, якщо не працює Gemini

Перевірте, чи недоступний Gemini тільки для вас або для всіх

Google використовує величезну кількість дата-центрів, щоб підтримувати роботу Gemini для мільйонів користувачів. Хоча інфраструктура компанії працює стабільно в більшості випадків, іноді вона може не справлятися з високим навантаженням або піддаватися зовнішнім факторам.

У таких ситуаціях один або кілька сервісів Google можуть тимчасово перестати працювати. Тому, якщо ви раптово не можете спілкуватися з Gemini, цілком можливо, що з цією ж проблемою стикаються й інші.

На жаль, Google не надає офіційної сторінки статусу, де можна було б перевірити роботу Gemini. Однак ви можете скористатися сторонніми трекерами, такими як Down Detector, де користувачі зазвичай повідомляють про збої. Альтернативний варіант - перевірити офіційні акаунти Google у соціальних мережах (наприклад, профіль компанії у Twitter/X).

Якщо інші також повідомляють про проблеми з доступом до Gemini, ви можете бути спокійні - причина не на вашому боці. Просто почекайте годину або дві, і сервіс, найімовірніше, знову запрацює.

Перевірте підключення до інтернету

Хоча це малоймовірно, можливо, що ваш інтернет-зв'язок заважає доступу до Gemini. Це актуально навіть у тому випадку, якщо ви можете відвідувати інші сайти, оскільки мережа вашого інтернет-провайдера може зазнавати труднощів із підключенням саме до серверів Google.

Діагностувати таку проблему може бути непросто, але почніть із перезавантаження маршрутизатора. Якщо це не допомагає, спробуйте переключитися на інше інтернет-з'єднання. Наприклад, ви можете перейти з Wi-Fi на мобільний інтернет на смартфоні або навпаки.

Використовуйте мобільний або веб-додаток Google Gemini

Google адаптувала Gemini для різних розмірів екранів. Ви, можливо, пам'ятаєте, що раніше чат-бот був доступний тільки через веб-браузер, поки компанія не представила додаток для Android, який замінює Google Assistant.

Якщо ви все ще використовуєте браузер для спілкування з Gemini, можливо, зараз хороший момент, щоб спробувати додаток для смартфона. На Android ви можете завантажити офіційний додаток Gemini з Play Store. На iPhone - з App Store.

Якщо додаток Gemini для смартфона не відкривається або не завантажується, відкрийте веб-браузер і відвідайте сайт gemini.google.com. Ви можете використовувати більшість функцій через цю версію чат-бота, за винятком деяких очевидних, наприклад, встановлення будильника на телефоні.

Що робити, якщо не працює ChatGPT

Перевірте, чи працює ChatGPT

Перше, що вам слід зробити, - це перевірити, чи не відключений сам ChatGPT або чи не відчуває він труднощів із сервером. Подібні збої були поширені в перші дні роботи сервісу, коли компанія намагалася впоратися з попитом користувачів, що постійно зростав.

Найпростіший спосіб перевірити статус ChatGPT - відвідати сторінку статусу OpenAI. "Підвищені показники помилок на всіх моделях", це вказує на поточну проблему на стороні сервісу. Іншими словами, ChatGPT не працює у всіх, а не тільки у вас. Якщо ви також не можете завантажити цю сторінку, перевірте сторонній сервіс, наприклад Down Detector .

Дайте ChatGPT час відновитися

Якщо у вас немає проблем із завантаженням основної сторінки ChatGPT, але чат-бот не відповідає на ваші запити, можливо, сервіс тимчасово недоступний. Зазвичай у таких випадках ChatGPT видає повідомлення про помилку внутрішнього сервера, але це може не спрацювати в періоди високого попиту.

Найкращий варіант - почекати кілька годин, поки ChatGPT знову не стане функціональним. Очікування також допоможе, якщо ваш акаунт досяг ліміту запитів, що може статися, якщо ви відправили занадто багато запитів за короткий час.

Якщо ви хочете уникнути очікування, ChatGPT Plus надає пріоритетний доступ до чат-бота, але тільки ви можете вирішити, чи варто це того.

Спробуйте режим інкогніто або інший браузер

Якщо ChatGPT зовсім не працює, використання режиму інкогніто може допомогти виявити проблему з налаштуваннями вашого браузера. Так само використання іншого веб-браузера може обійти шкідливі розширення або скрипти блокування, які могли заразити ваш основний браузер.

Щоб відкрити вікно в режимі інкогніто в Chrome, натисніть на значок із трьома крапками та виберіть "Нова вкладка в режимі інкогніто". Якщо ви використовуєте iPhone, спочатку натисніть на значок вкладок, а потім перейдіть у режим "Приватний".

Використовуйте додаток ChatGPT для смартфона

Раніше єдиним способом використання найпопулярнішого у світі чат-бота був веб-браузер. Однак за останні кілька місяців OpenAI випустила офіційний застосунок ChatGPT для магазинів додатків Android та iOS.

Це дає вам ще один спосіб отримати доступ до чат-бота і, можливо, усунути будь-які проблеми, з якими ви стикаєтеся під час використання веб-версії.

Очистіть налаштування і кеш браузера

Хоча це малоймовірно, можливо, пошкоджений кеш браузера заважає завантаженню ChatGPT у вашому веб-браузері. Звісно, ви можете постійно використовувати інший браузер для роботи з ChatGPT, але скидання кешу та інших налаштувань займає всього хвилину-дві.

Врахуйте, що цей крок видалить дані вашого браузера і поточні сеанси входу в акаунти. Іншими словами, вам доведеться знову входити у свої облікові записи. Тим не менш, ви можете пропустити скидання історії відвідувань і збережених паролів.

Як очистити налаштування і кеш браузера

Відкрийте ваш основний веб-браузер. Знайдіть значок меню і перейдіть у "Налаштування". У Chrome і Edge спочатку потрібно натиснути на значок із трьома крапками. Якщо ви використовуєте комп'ютер, ви можете скористатися поєднанням клавіш Ctrl/Cmd + Shift + Delete і пропустити наступний крок.

У меню налаштувань Chrome на смартфоні перейдіть у розділ "Конфіденційність і безпека", і "Очистити дані перегляду".

Виберіть кеш, файли cookie і дані переглядів, потім натисніть "Очистити дані".

Спробуйте альтернативу ChatGPT

Якщо ChatGPT все ще недоступний, не впадайте у відчай - ви можете скористатися іншим ШІ-чат-ботом для виконання свого завдання. Найпопулярніші з них включають Microsoft Copilot і ChatSonic. Ці сервіси також мають низку переваг перед ChatGPT, включно з можливістю пошуку актуальної інформації в інтернеті.