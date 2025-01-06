Siri будущего: чего ждать от голосового помощника Apple в 2025 году

Новые функции в iOS 18

Личный контекст

Благодаря функции личного контекста Siri будет отслеживать ваши электронные письма, сообщения, файлы, фотографии и другую информацию. Если данные есть на вашем устройстве, Siri будет знать, где они находятся и откуда поступили.

Используя эту информацию, Siri сможет лучше находить то, что вам нужно - будь то номер билета в полученном письме, загруженный файл или фото, присланное другом.

Siri также будет учиться понимать ваши привычки и предпочтения, чтобы помогать вам быстрее выполнять задачи и эффективнее управлять данными на устройстве.

Контекст на экране

Siri будет понимать, что отображается на вашем экране, и учитывать это при выполнении команд. Например, если вам прислали адрес в сообщении, вы сможете сказать Siri "Добавь это в контакты", и она поймет, что речь идет об адресе на экране.

Функция контекста на экране позволит Siri выполнять действия, связанные с отображаемой на вашем устройстве информацией.

В iOS 18.2 уже появилась возможность отправлять скриншоты экрана в ChatGPT, и тот может выполнять некоторые похожие функции. Однако Apple подчеркнула, что интеграция с ChatGPT - это не то же самое, что будущая функция контекста на экране в Siri.

Интеграция с приложениями

Siri получит более глубокую интеграцию с приложениями, что позволит ей выполнять сотни новых действий как в приложениях Apple, так и в сторонних приложениях.

Apple приводит такие примеры:

Показать статьи из списка для чтения в Safari

Отправить фотографии с конкретного мероприятия

Кроме того, Siri сможет выполнять многоэтапные команды. Например, она сможет отредактировать сделанную вами фотографию и сразу же отправить ее другому пользователю по одной команде.

Функции, которые могут появиться в iOS 19

Все перечисленные выше функции относятся к iOS 18 и будут добавлены в будущих обновлениях этой версии. Однако, согласно слухам, Apple работает над новым поколением Siri, которое планируется внедрить в iOS 19.

Siri в iOS 19 будет работать на базе больших языковых моделей (LLM). Эти модели используются в таких сервисах, как ChatGPT, Google Gemini и Claude.

Благодаря LLM Siri сможет вести продолжительные диалоги, делая общение более естественным и похожим на разговор с человеком. Она также сможет выполнять более сложные задачи и лучше конкурировать с ChatGPT.

Apple планирует заменить текущую версию Siri на LLM-версию в будущем. Ожидается, что анонс новой Siri состоится в iOS 19, но сама функциональность может появиться только в обновлении, запланированном на 2026 год - так же, как некоторые функции Apple Intelligence появляются постепенно в обновлениях iOS 18.

Более детальная информация о новых возможностях iOS 19 будет представлена в июне на конференции WWDC. Предполагается, что часть новых функций Siri может быть доступна уже в сентябре 2025 года, когда iOS 19 будет официально выпущена.

Когда ждать новые функции Siri?

Запланированные для iOS 18 функции Siri ожидаются в обновлении iOS 18.4, релиз которого, по прогнозам, состоится в апреле. Перед этим Apple выпустит iOS 18.3 в конце января, после чего начнется бета-тестирование iOS 18.4, которое продлится несколько месяцев.

Функции iOS 19 будут анонсированы в июне на WWDC, а само обновление будет выпущено в сентябре. Однако все новые функции могут появляться постепенно, с последующими обновлениями iOS 19 в течение 2025 и 2026 годов.