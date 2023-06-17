Синоптики віщують аномальну погоду на липень і серпень: чого чекати українцям

Перші тижні літа в Україні виявились дуже мінливими - то проливні дощі заливали регіони, то сонце добряче припікало. А що ж буде далі?
Про те, чого чекати від погоди в Україні у липні та серпні, читайте в матеріалі Styler.
"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище за норму, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вищою. Таке загальне спостереження на всю територію країни. Для кожного регіону треба дивитись окремо на декаду вперед", - спрогнозувала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Очікується, що липень буде трішки теплішим за червень, проте більш прохолодним, ніж торік. Водночас місяць матиме суху та переважно сонячну погоду з незначною кількістю опадів.Температура коливатиметься від 16 до 28 тепла. У першій декаді місяця очікують незначні дощі.
Згідно з даними сайту Wisemeteo, у липні лише три дні будуть дуже спекотними і температура сягне 35 тепла. Їх очікують на початку третьої декади місяця.
Серпень очікується дуже стабільним і посушливим. Температура у третьому місяці літа коливатиметься від 12 до 29 тепла. Опади очікують тільки на один день наприкінці місяця, за даними Sinoptik. А от Wisemeteo прогнозує цілий місяць без дощів.
За їхніми даними, аномально високі температури будуть у середині місяця - стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цьогорічного літа.
Вже на початку третьої декади місяця температура різко опуститься до 21, а до кінця серпня впаде до 18.
Синоптики наголошують, що найкраще прогноз погоди можна дізнатися у найближчі дні до дати - тоді він найточніший.
Ось декілька порад, які можуть допомогти впоратися з сильною спекою, яка прогнозується цього літа.
Пийте багато води
Забезпечте себе водою, але при цьому уникайте алкоголю та кави, що можуть дегідратувати організм.
Залишайтеся в прохолодних приміщеннях
Якщо можливо, залишайтеся в приміщенні з кондиціонером або хоча б вентилятором.
Уникайте найгарячішої частини дня
Найспекотніше зазвичай буває між обідом та 16:00, тому краще залишатися в приміщенні в цей період часу.
Носіть легкий, світлий одяг
Світлий одяг відбиває сонячні промені, а легкий матеріал допоможе вам "самоохолоджуватися".
Захищайтеся від сонячних променів
Носіть капелюх або використовуйте парасолю, щоб забезпечити собі тінь. Також використовуйте сонцезахисний крем з високим фактором захисту від УФ-променів.
Їжте легку їжу
Уникайте важкої їжі, яка вимагає більше енергії для перетравлення. Фрукти та овочі - відмінний вибір.
Пам'ятайте, що діти, люди похилого віку та хворі особливо вразливі до високих температур, тому цим категоріям людей слід бути особливо уважними.
А ще не забудьте про домашніх тварин! Забезпечте їм достатньо води та прохолодного місця для відпочинку.
Раніше ми розповідали про те, якою буде погода в Україні на вихідні 17-18 червня.
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