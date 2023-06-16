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Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на вихідні

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П'ятниця 16 червня 2023 16:15
Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на вихідні Фото: Частину України накриють дощі з грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні буде дощовою на цих вихідних, з 17 по 18 червня. Місцями також очікуються грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби в західних областях очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. При цьому завтра місцями прогнозуються значні дощі.

Температура повітря вночі становитиме +11 +17 градусів, а вдень +19 +25.

На решті території України буде без опадів. Лише вдень у неділю, 17 червня, на сході та південному сході країни місцями очікуються короткочасні дощі та гроза.

Крім того, 18 та 19 червня в південних, а в понеділок також у Вінницькій та Житомирській областях місцями прогнозуються короткочасний дощ та гроза.

Температура повітря вночі становитиме +13 +19 градусів, а вдень +24 +30. Вітер переважно східний, 3-10 м/с.

Нагадаємо, на початку місяці у Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру.

До того ж, нещодавно рясні зливи затопили курортне селище Східниця у Львівській області. Там підтопило будинки, дороги, а вода пошкодила декілька мостів.

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