Синоптики віщують аномальну погоду на липень і серпень: чого чекати українцям

Перші тижні літа в Україні виявились дуже мінливими - то проливні дощі заливали регіони, то сонце добряче припікало. А що ж буде далі?

Про те, чого чекати від погоди в Україні у липні та серпні, читайте в матеріалі Styler.

Якою буде погода в липні

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище за норму, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вищою. Таке загальне спостереження на всю територію країни. Для кожного регіону треба дивитись окремо на декаду вперед", - спрогнозувала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Очікується, що липень буде трішки теплішим за червень, проте більш прохолодним, ніж торік. Водночас місяць матиме суху та переважно сонячну погоду з незначною кількістю опадів.Температура коливатиметься від 16 до 28 тепла. У першій декаді місяця очікують незначні дощі.

Згідно з даними сайту Wisemeteo, у липні лише три дні будуть дуже спекотними і температура сягне 35 тепла. Їх очікують на початку третьої декади місяця.

Прогноз погоди на липень (скриншот)

Якою буде погода в серпні

Серпень очікується дуже стабільним і посушливим. Температура у третьому місяці літа коливатиметься від 12 до 29 тепла. Опади очікують тільки на один день наприкінці місяця, за даними Sinoptik. А от Wisemeteo прогнозує цілий місяць без дощів.

За їхніми даними, аномально високі температури будуть у середині місяця - стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цьогорічного літа.

Вже на початку третьої декади місяця температура різко опуститься до 21, а до кінця серпня впаде до 18.

Синоптики наголошують, що найкраще прогноз погоди можна дізнатися у найближчі дні до дати - тоді він найточніший.

Прогноз погоди на серпень (скриншот)

Як вберегти здоровʼя у спеку

Ось декілька порад, які можуть допомогти впоратися з сильною спекою, яка прогнозується цього літа.

Пийте багато води

Забезпечте себе водою, але при цьому уникайте алкоголю та кави, що можуть дегідратувати організм.

Залишайтеся в прохолодних приміщеннях

Якщо можливо, залишайтеся в приміщенні з кондиціонером або хоча б вентилятором.

Уникайте найгарячішої частини дня

Найспекотніше зазвичай буває між обідом та 16:00, тому краще залишатися в приміщенні в цей період часу.

Носіть легкий, світлий одяг

Світлий одяг відбиває сонячні промені, а легкий матеріал допоможе вам "самоохолоджуватися".

Захищайтеся від сонячних променів

Носіть капелюх або використовуйте парасолю, щоб забезпечити собі тінь. Також використовуйте сонцезахисний крем з високим фактором захисту від УФ-променів.

Їжте легку їжу

Уникайте важкої їжі, яка вимагає більше енергії для перетравлення. Фрукти та овочі - відмінний вибір.

Пам'ятайте, що діти, люди похилого віку та хворі особливо вразливі до високих температур, тому цим категоріям людей слід бути особливо уважними.

А ще не забудьте про домашніх тварин! Забезпечте їм достатньо води та прохолодного місця для відпочинку.