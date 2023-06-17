Синоптики предвещают аномальную погоду на июль и август: чего ждать украинцам

Первые недели лета в Украине оказались очень контрастными - то проливные дожди заливали регионы, то солнце изрядно припекало. А что будет дальше?

О том, чего ждать от погоды в Украине в июле и августе, читайте в материале Styler.

Какая будет погода в июле

"Температура июля будет на 1-1,5 градуса выше нормы, а в августе среднемесячная температура может быть на 2 градуса выше. Такое общее наблюдение по всей территории страны. Для каждого региона нужно смотреть отдельно на декаду вперед", - спрогнозировала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха.

Ожидается, что июль будет немного теплее июня, однако более прохладным, чем в прошлом году. В то же время месяц будет иметь сухую и преимущественно солнечную погоду с незначительным количеством осадков. Температура будет колебаться от 16 до 28 тепла. В первой декаде ожидаются небольшие дожди.

Согласно данным сайта Wisemeteo, в июле лишь три дня будут очень жаркими и температура достигнет 35 тепла. Их ожидают в начале третьей декады месяца.

Прогноз погоды на июль (скриншот).

Какая будет погода в августе

Август ожидается очень стабильным и засушливым. Температура в третьем месяце лета будет колебаться от 12 до 29 тепла. Осадки ожидают только один день в конце месяца, по данным Sinoptik. А вот Wisemeteo прогнозирует целый месяц без дождей.

По их данным, аномально высокие температуры будут в середине месяца - столбики градусника поднимутся до отметки 37. Это, вероятно, станет рекордом этого лета.

В начале третьей декады месяца температура резко опустится до 21, а к концу августа упадет до 18.

Синоптики отмечают, что лучше всего прогноз погоды можно узнавать в ближайшие дни до даты - тогда он самый точный.

Прогноз погоды на август (скриншот).

Как уберечь здоровье в жару

Вот несколько советов, которые могут помочь справиться с сильной жарой, прогнозируемой этим летом.

Пейте много воды

Обеспечьте себя водой, но при этом избегайте алкоголя и кофе, которые могут дегидратировать организм.

Оставайтесь в прохладных помещениях

Если возможно, оставайтесь в помещении с кондиционером или хотя бы вентилятором.

Избегайте горячей части дня

Жарче всего обычно бывает между обедом и 16:00, поэтому лучше оставаться в помещении в этот период времени.

Носите легкую, светлую одежду

Светлая одежда отражает солнечные лучи, а легкий материал поможет вам "самоохлаждаться".

Защищайтесь от солнечных лучей

Носите шляпу или используйте зонтик, чтобы обеспечить себе тень. Также используйте солнцезащитный крем с высоким фактором защиты от УФ-лучей.

Ешьте легкую пищу

Избегайте тяжелой пищи, требующей больше энергии для переваривания. Фрукты и овощи - отличный выбор.

Помните, что дети, пожилые люди и больные особенно уязвимы к высоким температурам, поэтому этим категориям людей следует быть особенно внимательными.

А еще не забудьте о домашних животных! Обеспечьте им достаточное количество воды и прохладное место для отдыха.