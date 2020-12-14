Синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться ожеледиця

Ожеледиця в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні останні кілька днів випробовує терпіння сильною ожеледицею. Пов'язано це з тим, що сніжно-дощовий циклон зустрівся з морозним антициклоном. Але вже на цьому тижні синоптична ситуація зміниться.

Протягом декількох хвилин частина країни перетворилася на суцільний каток, йдеться в сюжеті ТСН. Автомобілі на дорогах перестали бути керованими, для пішоходів пересування перетворилося на низку падінь і підйомів. Весело було хіба що тим, у кого є ковзани і він вміє ними користуватися.

Травмпункти моментально переповнилися - такого напливу постраждалих від ожеледиці лікарі не пам'ятають.

Синоптики кажуть, що цей тиждень теж буде непростий. Сніг з дощем накриють Північ, Центр, Південь і Захід України. Якщо у приморських регіонах та на Закарпатті вдень і вночі будуть плюсові значення, то в інших регіонах будуть небезпечні "близько нуля" - від +3 вдень до -1 вночі.

До Харкова і Дніпра опади доберуться до середини тижня.

Таким чином, найближчими днями комунальникам потрібно буде запасатися сіллю і піском.

Така погода буде орієнтовно до четверга, а далі синоптики обіцяють зміни з приходом антициклону.

Коли в Україні закінчиться ожеледиця (відео: ТСН)

Зазначимо, що негода накрила країну ще в четвер, 10 грудня. Спочатку постраждав Київ, де став падати крижаний дощ, перетворюючи дороги і тротуари на ковзанки. А на вихідних від ожеледиці постраждав і Харків.

В столиці у п'ятницю, 11 грудня вранці, навіть стався колапс у Лікарні швидкої допомоги. Карети медбригад стояли в черзі, а приймальня була забита пацієнтами з різними травмами.