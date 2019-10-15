Синоптики рассказали, когда в Украине закончится бабье лето

Погода в Украине в ближайшие дни будет оставаться стабильно теплой, но осень на календаре никто не отменял. Наталка Диденко на своей странице в Facebook рассказала, как долго украинцы будут наслаждаться теплыми октябрьскими днями.

Так, завтрашний день будет одним из самых теплых в Европе - от +18 до +24 градусов. В Украине же 16 октября, по сравнению с сегодняшним днем, температура снизится на пару градусов.

Но будет тепло и солнечно, осадки не предвидятся ни завтра, ни в ближайшей перспективе.

"Дожди и в дальнейшем нас обойдут стороной, будет преобладать сухая ясная погода", - пишет Диденко.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

О том, что на улице осень, будут напоминать прохладные ночи - от +6 до +12 градусов.

Также синоптик предупредила об опасности участников дорожного движения. На Востоке, в Центре, Юге и вокруг Карпат будут густые туманы, которые ухудшат видимость до 300-500 метров.

В Киеве в среду, 16 октября, днем будет сухо, тепло и солнечно (около +20).

"Такая погода продлится до конца недели, с небольшими колебаниями температуры воздуха", - прогнозирует синоптик.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Согласно долговременному прогнозу ресурса Gismeteo бабье лето в Киеве закончится 24 октября - пойдут дожди, существенно похолодает. Но потом в столицу снова вернется умеренное октябрьское тепло.

Погода в Киеве на две недели (скрин: gismeteo.ua)