Синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться бабине літо

Погода в Україні в найближчі дні буде залишатися стабільно теплою, але осінь на календарі ніхто не відміняв. Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook розповіла, як довго українці будуть насолоджуватися теплими жовтневими днями.

Так, завтрашній день буде одним з найтепліших в Європі - від +18 до +24 градусів. В Україні ж 16 жовтня, порівняно з сьогоднішнім днем, температура знизиться на декілька градусів.

Але буде тепло і сонячно, опади не передбачаються ні завтра, ні в найближчій перспективі.

"Дощі і надалі нас обійдуть стороною, буде переважати суха ясна погода", - пише Діденко.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Про те, що на вулиці осінь, будуть нагадувати прохолодні ночі - від +6 до +12 градусів.

Також синоптик попередила про небезпеку учасників дорожнього руху. На Сході, в Центрі, Півдні і навколо Карпат будуть густі тумани, які погіршать видимість до 300-500 метрів.

У Києві в середу, 16 жовтня, вдень буде сухо, тепло і сонячно (близько +20).

"Така погода триватиме до кінця тижня, з невеликими коливаннями температури повітря", - прогнозує синоптик.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Згідно довгострокового прогнозу ресурсу Gismeteo бабине літо в Києві закінчиться 24 жовтня - підуть дощі, суттєво похолодає. Але потім до столиці знову повернеться помірне жовтневе тепло.

Погода в Києві на два тижні (скрін: gismeteo.ua)