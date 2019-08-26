Циклон "заденет" Украину: синоптики рассказали о грозах 26 августа

Погода порадует теплом, но возможны осадки
Погода в Украине 26 августа будет жаркой, но при этом в некоторых регионах могут выпасть осадки. Западный циклон заденет Украину, и Закарпатская область может оказаться залита грозовыми ливнями. Такое заявление сделали синоптики Укргидрометцентра.
Как сообщается, в течение всего дня небо будет облачным с переменными прояснениями. Дождь с грозой ожидается только в Закарпатской области.
Уровень тепла в дневное время суток будут находиться на уровне +25… +30 градусов. При этом в южных регионах, а также в Закарпатской области – до +30… +32 градуса тепла. В ночное время ситуация кардинально изменится: уровень тепла опустится до +13… +18 градусов в среднем по стране. В северных регионах ожидается снижение до +11 градусов. При этом на Юге Украины ночью будет теплее – до +17… +20 градусов.
Погода в Украине 26 августа - прогноз синоптиков на понедельник (иллюстративное фото: pixabay.com)
Прогноз погоды на воскресенье, 26 августа, в городах Украины:
Погода в Украине 26 августа - прогноз синоптиков на понедельник (скриншот: meteo.gov.ua)
Стоит отметить, что Наталья Диденко также дала свой прогноз. По ее мнению, 26 августа в Украине антициклон по имени Corina приведет сухую солнечную погоду. Дожди возможны исключительно в Карпатах и в Прикарпатье. В понедельник температура воздуха будет держаться на отметке +26… +33 градуса. В Киеве будет сухо и солнечно, температура поднимется до 28 градусов.
Напомним, что ранее в России увеличилась площадь лесных пожаров.