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26 августа: какой праздник и что категорически нельзя делать в этот день

STYLERЖизнь    26.08.2019 - 06:05
26 августа: какой праздник и что категорически нельзя делать в этот день
26 августа - день Тихона Страстного (Фото: коллаж РБК-Украина)

В день Тихона Страстного 26 августа убирали свои дома от грязи, прогоняя и нечистого, а также соблюдали важные правила

Какой сегодня праздник. 26 августа в народе почитается Тихон Страстной. В этот день чествуется память епископа Тихона Задонского, который был канонизирован в 19-м веке за чудеса и исцеления, которые происходили возле мощей священнослужителя. Наши предки в праздник наводили порядки в погребах, сараях и зимних хранилищах - таким образом избавляясь не только от сырости и гнили, но и от сглаза.

Также верующие 26 августа проводили особый обряд. Принято было брать в руки икону Божией Матери "Страстной" и обходить с ней свой дом, прогоняя несчастья и беду, которые могли набежать "со стороны".

Также люди на Тихона Страстного молились о спокойствии и здоровье - как телесном, так и душевном. Дело в том, что епископа еще при жизни считали защитником от грусти, уныния, депрессии и беснования.

26 августа: какой праздник и что категорически нельзя делать в этот день

26 августа - праздник Тихона Страстного, в честь святителя Тихона Задонского (Фото из открытых источников)

В день Тихона существуют определенные запреты, правила и традиции. Например, категорически нельзя злится, сквернословить, завидовать и обманывать других людей - считается, что эти грехи на Тихона Страстного особонно пагубны и разрушительны для человека, и могут принести существенные несчастья нарушителю.

Также 26 августа принято следить не только за душевной чистотой, но и за порядком в доме, и всю скопившуюся грязь тщательно убирали, а помещения хорошо проветривали.

Кроме того, хозяева занимались заготовкой сена и подготавливали для него зимнее хранилище - тогда можно было оградиться от сглаза и злого слова.

Отметим, что множество поговорок на Тихона связаны именно с урожаем... и конечно же с погодными явлениями - наблюдая за ними можно было узнать, что принесет осень.

Приметы в день Тихона Страстного:

  • Если на Тихона грибовно, то будет и хлебовно;
  • Тихий ветер на Тихона – к ветреному сентябрю;
  • Сильные ветра принесут дождливый месяц;
  • Если над лесом парной туман пошел - жди много грибов;
  • Если на Тихона Страстного сова всю ночь ухает, то погода резко изменится;
  • На Тихона месяц рога вниз опустил - жди ненастье.

26 августа: какой праздник и что категорически нельзя делать в этот день

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Напомним, ранее мы рассказывали о церковном календаре для украинцев на август 2019 года.

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