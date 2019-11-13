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Синоптики розповіли, коли в Україні почнеться зима (відео)

STYLERЖиття    13.11.2019 - 20:02
Синоптики розповіли, коли в Україні почнеться зима (відео)
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні незабаром нагадає, що на календарі кінець осені

Погода в Україні продовжує радувати жителів країни аномально теплою осінню. Синоптики кажуть, що листопад 2019 вже став найтеплішим за більш ніж столітню історію вимірювань погоди. Коли чекати на похолодання, йдеться в сюжеті ТСН.

Аномальний листопад - це результат антициклону, який в нинішньому році затримався в Україні. За прогнозами синоптиків, така погода триватиме в Україні до кінця тижня. Буде без опадів, вітряно і нехолодно.

А поки що українці можуть відвідати ботанічний сади і побачити унікальне осіннє цвітіння сакури, рододендрона та інших рослин.

Перша декада листопада перевищила норму на 4,8 градуси, - говорить Наталія Голеня, начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру.

Найсильніше з осіннім теплом пощастило жителям Півдня, приміром, у Криму на початку листопада було +27 градусів.

Вже на наступному тижні температура почне знижуватися і нагадає, що на календарі все ж кінець осені.

Приходу зими синоптики чекають традиційно - в грудні.

Погода в Україні (відео: YouTube/ТСН)

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