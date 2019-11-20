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В Украину идут заморозки

Новости » Общество     20.11.2019 - 08:00
В Украину идут заморозки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По всей Украине сегодня облачно

Погода в Украине 20 ноября ухудшится, похолодало и облачно во всех областях. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По всей Украине сегодня облачно и ночью ожидаются заморозки. В западных областях днем температура воздуха составит +9+11, ночью ожидается +5+8. На севере страны также холодно, днем +3+5, а ночью ожидается +2+5.

В Украину идут заморозки

В центральных областях днем будет +3+6, ночью ожидается +2+5. Восток Украины будет тоже прохладно, днем ожидается +3+6, а ночью заморозки до -1. В южных областях днем +6+11, а ночью +2+7.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня днем холодно. Температура воздуха достигнет +5+7, а ночью ожидается +3+5.

В Украину идут заморозки

Напомним, синоптик Наталка Диденко сообщала, что в Киеве 20-го ноября будет облачно, с туманами и дождем. Ветер восточного направления усилится в дневные часы или ближе к вечеру. Температура воздуха в столице едва достигнет +4+5 градусов.

Далее по неделе холод усилится, с четверга на востоке и в большинстве центральных областей ночью ожидается -4-10 градусов.

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