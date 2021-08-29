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Синоптики рассказали, какие области зальет дождями

Автор: Styler

Погода в Украине 29 августа будет дождливой в западных областях. Также осадки ожидаются и в Киеве. Что же касается температуры воздуха, то она будет значительно отличаться в зависимости от региона.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В западной части страны пройдут сильные дожди. Во Львовской и Волынской областях будет холоднее всего +18+20. В Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях +19+21. В Закарпатской области +20+22.

На севере без осадков. В Сумской области +26+28, в Черниговской - +24+26.

В центральной части также дождя не ожидается. В Черкасской и Кировоградской областях +27+29. В Полтавской области +28+30, в Днепропетровской - +29+31.

На востоке без дождей. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях +30+32.

На юге Украины дожди не ожидаются. В Запорожской, Херсонской и Николаевской областях +31+33. В Одесской области +30+32.

В оккупированном Крыму также без осадков. Температура воздуха на полуострове составит +31+33.

В Киеве дождь с грозой. Столбики термометров покажут +25+27. Будет дуть северно-восточный ветер 5-10 м/с.

Погода в Украине 29 августа (погодная карта: meteo.gov.ua)

Напомним, появился прогноз погоды на сентябрь 2021 года.

Мы также писали о том, что климатолог ошарашила прогнозом. По ее словам, летом в Украине будет еще жарче.

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