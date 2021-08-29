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Синоптики розповіли, які області заллє дощами

Автор: Styler

Погода в Україні 29 серпня буде дощовою у західних областях. Також опади очікуються і в Києві. Що ж стосується температури повітря, то вона буде значно відрізнятися в залежності від регіону.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У західній частині країни пройдуть сильні дощі. У Львівській та Волинській областях буде найхолодніше +18+20. У Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях +19+21. У Закарпатській області +20+22.

На півночі без опадів. У Сумській області +26+28, у Чернігівській - +24+26.

У центральній частині також дощу не очікується. У Черкаській та Кіровоградській областях +27+29. У Полтавській області +28 + 30, у Дніпропетровській - +29+31.

На сході без дощів. У Луганській, Донецькій та Харківській областях +30+32.

На півдні України дощі не очікуються. У Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях +31+33. В Одеській області +30+32.

В окупованому Криму також без опадів. Температура повітря на півострові складе +31+33.

У Києві дощ з грозою. Стовпчики термометрів покажуть +25+27. Буде дути північно-східний вітер 5-10 м/с.

Погода в Україні 29 серпня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, з'явився прогноз погоди на вересень 2021 року.

Ми також писали про те, що кліматолог ошелешила прогнозом. За її словами, влітку в Україні буде ще спекотніше.

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