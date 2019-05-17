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Синоптики предупредили о неблагоприятной и опасной погоде

STYLERЖизнь    17.05.2019 - 07:01
Синоптики предупредили о неблагоприятной и опасной погоде
Погода в Украине (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Погода в Украине в пятницу напугает жителей нескольких областей

Погода в Украине в пятницу, 17 мая, удивит жителей многих областей. Практически во всех регионах поднимется температура воздуха, что приведет к сильным грозам. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Погода на востоке ожидается солнечная и сухая. Небольшая гроза может пройти только в Днепре, в остальных областях – без осадков. Ночью от +13 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +25 +27 градусов.

Южные области накроет проливными дождями и грозами. Ночная температура воздуха составит +15 +17 градусов, днем будет жарко, +27 +29 градусов. В Одессе немного прохладнее, +22 +24 градуса. В Крыму гроза, ночью +14 +16 градусов, днем +27 +29 градусов.

В северных областях ожидается ясная солнечная погода, без осадков. Ночная температура воздуха +13 +15 градусов, днем столбики термометров покажут +23 +25 градусов.

На западе пройдут сильные дожди, ливни, местами возможны грозы. Ночью ожидается +12 +15 градусов, днем температура поднимется до +22 +25 градусов.

В центральной части страны грозы вероятны только в Черкассах и Кропивницком, в остальных областях – облачно и без осадков. Ночью +14 +16 градусов, днем +24 +26 градусов.

В Киеве 17 мая небольшая облачность, но осадки не прогнозируются. Ночью +15 +17 градусов, днем ожидается +25 +27 градусов.

Синоптики предупредили о неблагоприятной и опасной погоде

Погода в Украине 17 мая

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила о резком похолодании в начале следующей недели.

А также мы рассказывали о том, что синоптики дали неутешительный прогноз на неделю.

И снова грозы: синоптики дали неутешительный прогноз погоды Берегите головы: синоптик сделала важное предупреждение о погоде
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