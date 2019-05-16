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В Украине завтра ожидаются дожди

Новости » Общество    16.05.2019 - 15:41
В Украине завтра ожидаются дожди
Иллюстратовное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кратковременные дожди будут практически по всей территории страны, кроме юга, а также Сумской и Харьковской областей

В пятницу, 17 мая, погода в Украине будет теплой, однако ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Как отметила синоптик, в пятницу погода будет походить на летнюю. 

На юге и востоке страны температура воздуха прогреется до +26 +30 градусов.

"Да и вообще, будет тепло, в течение дня на остальной территории +20 +26 градусов", - отметила синоптик. 

Кратковременные дожди будут практически по всей территории страны, кроме юга, а также Сумской и Харьковской областей.

В Киеве завтра большая вероятность дождя с грозой, а температура воздуха прогреется до +24 +26 градусов.

"Грейтесь на здоровье", - написала Диденко. 

В Украине завтра ожидаются дождиНапомним, ранее в ГСЧС сообщили, что погода в Украине в ближайшие дни значительно ухудшится, в частности, в западной части ожидаются сильные дожди и подтопления.

Сегодня, 16 мая, в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквальный ветер до 20 м/с. В Волынской, Ровенской, Житомирской, Закарпатской областях и в Карпатах пройдут дожди.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 16 мая Украина и Испания будут самыми теплыми в Европе. 

В восточных областях и в южной части Украины температура воздуха достигнет +25 +29 градусов, а иногда даже и +30 градусов. На остальной территории страны днем ​​ожидается +20 +26 градусов, а на западе +17 +22 градуса.

В Киеве сегодня возможен дождь с грозой, а температура воздуха составит  +23 +25 градусов.

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