Грозы отступят не везде: синоптики дали неутешительный прогноз на неделю

Погода в Украине напугает грозами (pixabay.com)

Погода в ближайшую неделю порадует теплом, но огорчит грозами

Погода в Украине в ближайшую неделю порадует жителей не всех областей. Ожидается повышение температуры воздуха и периодические грозы в нескольких регионах.

Погода во вторник, 14 мая, ожидается грозовая. Относительное прояснение ожидается только в южных областях. Температура воздуха на востоке ночью +10 +12 градусов, днем +23 +25 градусов, пройдут дожди с грозами.

На юге сухо, ночью +11 +13 градусов, днем +22 +24, в Одессе +19 +21, в Крыму +21 +23 градуса.

На севере дождь с грозой. Ночью +10 +12 градусов, днем +22 +24 градуса.

В западных областях грозы, местами сильные. Ночью +8 +11 градусов, днем от +14 до 19 градусов.

В Киеве гроза. Ночью +11 +13 градусов, днем +21 +23 градуса.

Погода в Украине 14 мая

В среду, 15 мая, в большинстве областей страны будет сухо, дожди с грозами пройдут только в западных областях.

На востоке ночью +10 +12 градусов, днем +24 +26 градусов. В южных областях ночная температура +11 +13 градусов, днем +22 +27 градусов. На севере ночью +11 +14 градусов, днем +23 +25 градусов, днем возможна небольшая гроза.

В западных областях дожди с грозами, ночью +10 +12 градусов, днем +17 +20 градусов.

В Киеве возможна гроза, ночью +12 +14 градусов, днем +22 +24 градуса.

Погода в Украине 15 мая

В четверг, 16 мая, температура воздуха поднимется почти во всех областях Украины. Дожди пройдут только на западе.

На востоке сухо, ночью +10 +12 градусов, днем +24 +27 градусов. На юге без осадков, ночью +11 +13 градусов, днем +23 +27 градусов.

На севере пройдет гроза, ночью +11 +13 градусов, днем +23 +25 градусов. На западе грозы, местами сильные. Ночью +10 +13 градусов, днем +17 +20 градусов.

В Киеве 16 мая пройдет гроза. Ночью +12 +14 градусов, днем +22 +24 градуса.

Погода в Украине 16 мая

В пятницу, 17 мая, грозами охватит западные области, север, центральные области и частично восточные. А остальных регионах будет сухо.

На востоке гроза пройдет в Днепре и Полтаве. Ночью +11 +14 градусов, днем от +24 до +28 градусов. В южных областях солнечно, ночью +13 +15 градусов, днем +24 +26 градусов.

На севере дождь с грозой, ночью +10 +12 градусов, днем +21 +23 градуса. На западе также пройдут дожди с грозами. Ночью +10 +13 градусов, днем +19 +22 градуса.

В Киеве 17 мая пройдет гроза. Ночью +12 +14 градусов, днем +23 +25 градусов.

Погода в Украине 17 мая

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила о резком изменении погоды.

А также рассказывали о том, что погода приготовила украинцам неприятный сюрприз.