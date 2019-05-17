Синоптики попередили про несприятливу і небезпечну погоду

Погода в Україні (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Погода в Україні у п'ятницю налякає жителів кількох областей

Погода в Україні у п'ятницю, 17 травня, здивує мешканців багатьох областей. Практично у всіх регіонах підніметься температура повітря, що призведе до сильних гроз. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Погода на сході очікується сонячна і суха. Невелика гроза може пройти тільки в Дніпрі, в інших областях – без опадів. Вночі від +13 до +16 градусів, удень повітря прогріється до +25 +27 градусів.

Південні області накриє дощами і грозами. Нічна температура повітря становитиме +15 +17 градусів, вдень буде спекотно, +27 +29 градусів. В Одесі трохи прохолодніше, +22 +24 градуси. У Криму гроза, вночі +14 +16 градусів, вдень +27 +29 градусів.

У північних областях очікується ясна сонячна погода, без опадів. Нічна температура повітря +13 +15 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +23 +25 градусів.

На заході пройдуть сильні дощі, зливи, місцями можливі грози. Вночі очікується +12 +15 градусів, вдень температура підніметься до +22 +25 градусів.

В центральній частині країни грози можливі тільки в Черкасах та Кропивницькому, в інших областях – хмарно і без опадів. Вночі +14 +16 градусів, вдень +24 +26 градусів.

У Києві 17 травня невелика хмарність, але опади не прогнозуються. Вночі +15 +17 градусів, вдень очікується +25 +27 градусів.

Погода в Україні 17 травня

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