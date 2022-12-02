Синоптики попереджають про сходження лавини в Карпатах: оголошено третій рівень небезпеки

Укргідрометцентр прогнозує сходження лавини в Карпатах у період із 2 по 4 грудня. У зв'язку з цим оголошено третій рівень небезпеки.

Про це повідомляють на сторінці Укргідрометцентр у Facebook .

Де очікується лавина?

"У зв'язку з відлигою з 2 по 4 грудня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні.

На ілюстративній інфографіці ц територію виділено помаранчевим кольором, який свідчить про третій рівень небезпеки.



Фото: facebook.com/UkrHMC

Цікаво, що в сусідній Закарпатській області 2-3 грудня рівень небезпеки мінімальний.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Своєю чергою ДСНС звернулися до гірськолижників з проханням "зважати на погодні умови та не вирушати у гори".

"Не наражайте себе та близьких на небезпеку!" - закликали рятувальники.