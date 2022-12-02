Синоптики предупреждают о сходе лавины в Карпатах: объявлен третий уровень опасности
Укргидрометцентр прогнозирует схождение лавины в Карпатах в период со 2 по 4 декабря. В связи с этим объявлен третий уровень опасности.
Об этом сообщают на странице Укргидрометцентра в Facebook.
Где ожидается лавина?
"В связи с оттепелью со 2 по 4 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.
На иллюстративной инфографике эта территория выделена оранжевым цветом, свидетельствующим о третьем уровне опасности.
Фото: facebook.com/UkrHMC
Интересно, что в соседней Закарпатской области 2-3 декабря уровень опасности минимален.
Фото: facebook.com/UkrHMC
В свою очередь ГСЧС обратились к горнолыжникам с просьбой "учитывать погодные условия и не отправляться в горы".
"Не подвергайте себя и близких опасности!" - призвали спасатели.
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