Синоптики предупреждают о сходе лавины в Карпатах: объявлен третий уровень опасности

Укргидрометцентр прогнозирует схождение лавины в Карпатах в период со 2 по 4 декабря. В связи с этим объявлен третий уровень опасности.

Об этом сообщают на странице Укргидрометцентра в Facebook .

Где ожидается лавина?

"В связи с оттепелью со 2 по 4 декабря на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

На иллюстративной инфографике эта территория выделена оранжевым цветом, свидетельствующим о третьем уровне опасности.



Фото: facebook.com/UkrHMC

Интересно, что в соседней Закарпатской области 2-3 декабря уровень опасности минимален.

Фото: facebook.com/UkrHMC

В свою очередь ГСЧС обратились к горнолыжникам с просьбой "учитывать погодные условия и не отправляться в горы".

"Не подвергайте себя и близких опасности!" - призвали спасатели.