Синоптики розповіли, якої погоди чекати у грудні і на Новий рік: прогноз на місяць
Синоптики поділились прогнозом погоди на перший місяць війни та розповіли, чи варто очікувати сильних снігопадів та низьких температур.
Про те, якою буде погода у грудні, читайте у матеріалі нижче.
Прогноз погоди на грудень
За даними Укргідрометцентру, в частині регіонів України буде тепліше ніж зазвичай у грудні, а на решті території очікується характерна для першого місяця зими погода.
У західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях середня місячна температура становитиме від -3 морозу до +2 тепла. Це на 1-1,5 градуса вище за норму, а в усіх інших - близько до норми.
Також не очікують аномальних снігопадів. Кількість опадів буде в межах 34-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм.
Новий рік українці зустрічатимуть з мокрим снігом і нульовою температурою, за прогнозами метеорологів.
Водночас український сайт Gismeteo повідомляє, що грудень буде холодним і з частими снігопадами, а "плюсова" температура буде рідкістю.
Прогноз погоди від народного синоптика Володимира Деркача
За його словами, перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами.
На початку місяця буде холодно. Потім температура трохи підвищиться, а з середини грудня знову прийде похолодання. Воно посилиться до 20 грудня. Тоді протягом кількох днів буде відлига.
Також за прогнозом Володимира Деркача, в останній декаді грудня піде сніг, знову похолодає. Наприкінці року настане період суцільного мінуса.
Усі синоптики сходяться у прогнозі, що грудень буде найтеплішим із поміж усіх зимових місяців. Значного зниження температури та снігопадів варто очікувати наприкінці січня та у лютому.
Нещодавно ми також ділились прогнозом погоди на всю зиму.