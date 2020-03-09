Синоптик ошарашил погодой на весну в Украине: холод до самой Пасхи

Погода в Украине весной 2020 будет довольно холодной. Несмотря на аномально теплое начало весны, синоптик Владимир Деркач считает, что радоваться и запирать в шкафу теплую одежду еще рано.

Синоптик уверен, что довольно прохладная погода в Украине продержится до самой Пасхи, то есть до 19 апреля. Деркач дал прогноз на весну, рассказав, какой будет погода в каждом месяце, пишут "Факты".

Погода в Украине в марте

По словам синоптика, после 10 марта начнутся температурные качели, но осадков будет немного. К 20 числу немного потеплеет, а в последней декаде марта ожидается похолодание.

Погода в Украине в апреле

Начнется апрель с прохлады, вероятны небольшие дожди, но потом потеплеет. При этом возможны даже ночные заморозки. Перед Пасхой ожидается потепление, но будет ветрено. Осадки на протяжении этого периода будут незначительными.

"Только третья декада принесет больше осадков, но значительного повышения температуры придется подождать", - уверен Деркач.

Погода в Украине в мае

Месяц начнется с небольших осадков, но это не повлияет на температуру воздуха. Синоптик считает, что в начале мая на термометрах будут почти летние показатели. Но в средине месяца усилятся дожди, которые принесут прохладу. В третьей декаде будет тепло, но вероятны ливневые дожди. В конце мая ожидается похолодание.

Владимир Деркач также уточнил, что летом будут интенсивные дожди со шквалами и градом. Приятное тепло будет сменяться прохладой.

Ранее мы писали, что народный синоптик дал неутешительный прогноз на лето в Украине.