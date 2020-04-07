Синоптики ошарашили прогнозом: такой погоды в этом году еще не было

Погода в Украине (фото: freepik)

Погода в Украине в ближайшие дни подарит украинцам настоящее синоптическое чудо

Погода в Украине в ближайшие дни приятно удивит жителей страны невероятно теплыми, солнечными и безветренными днями. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, завтра 8 апреля и послезавтра 9 апреля в небе над Украиной не будет ни единого облачка. Ожидается комфортное тепло и солнечная погода. Температура от +14 до +21 градуса. Теплее всего на Западе, а на Востоке - прохладнее.

При этом ночи все еще будут не очень теплыми. Ожидается от +1 до +6 градусов, а в ночь с 8 на 9 апреля на Востоке возможны даже заморозки от 0 до -4 градусов.

Погода в Украине 8 и 9 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Такая уникальная погода будет держаться 8 и 9 апреля, а 10 числа в страну придут мелкие дожди, ветер, температура снизится на несколько градусов на Западе и Севере, а на Юге и Востоке наоборот - потеплеет.

11 апреля похолодает уже по всей стране, будет облачно, но вероятность осадков низкая. Температура от +11 до +16 градусов.

Погода в Украине 10 и 11 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптики изменили прогноз погоды на апрель.

К слову, ученые считают, что остановить коронавирус сможет "биологическое чудо", которое может произойти в природе уже в апреле.