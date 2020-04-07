Потепление до +19: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня тепло по всей Украине

Погода в Украине 7 апреля существенно улучшится, идет потепляння до +19. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня тепло, температура воздуха днем +16+19, а ночью -2+2. На севере днем +13+16, а ночью 0+2. В центральных областях температура воздуха днем +14+16, а ночью 0+3. На востоке страны днем +11+15, а ночью 0-2. В южных областях днем +14+17, а ночью 0+5.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня тепло. Днем +14+16, а ночью +1+3.

Напомним, прогнозируется, что погода в Украине 7 апреля порадует украинцев теплым и солнечным днем, но ближайшей ночью в некоторых областях ожидаются заморозки.

Ранее в ГСЧС сообщили, что в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, что характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней