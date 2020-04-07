ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Потепление до +19: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     07.04.2020 - 08:00
Потепление до +19: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня тепло по всей Украине

Погода в Украине 7 апреля существенно улучшится, идет потепляння до +19. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня тепло, температура воздуха днем +16+19, а ночью -2+2. На севере днем +13+16, а ночью 0+2. В центральных областях температура воздуха днем +14+16, а ночью 0+3. На востоке страны днем +11+15, а ночью 0-2. В южных областях днем +14+17, а ночью 0+5.

Потепление до +19: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня тепло. Днем +14+16, а ночью +1+3.

Потепление до +19: прогноз погоды на сегодня

Напомним, прогнозируется, что погода в Украине 7 апреля порадует украинцев теплым и солнечным днем, но ближайшей ночью в некоторых областях ожидаются заморозки.

Ранее в ГСЧС сообщили, что в Киеве наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, что характеризуется слабым ветром, повышением температуры в приземном слое. Данная ситуация будет повторяться в ближайшие несколько дней

Начало 2020 года в Киеве оказалось самым теплым за историю наблюдений Дожди и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня
Новости Украины Погодапрогноз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь