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Синоптики приголомшили прогнозом: такої погоди цього року ще не було

STYLERЖиття    07.04.2020 - 11:55
Синоптики приголомшили прогнозом: такої погоди цього року ще не було
Погода в Україні (фото: freepik)

Погода в Україні в найближчі дні подарує українцям справжнє синоптичне диво

Погода в Україні найближчими днями приємно здивує жителів країни неймовірно теплими, сонячними і безвітряними днями. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Згідно з прогнозом синоптиків, завтра 8 квітня і післязавтра 9 квітня в небі над Україною не буде жодної хмаринки. Очікується комфортне тепло та сонячна погода. Температура від +14 до +21 градуса. Найтепліше на Заході, а на Сході - прохолодніше.

При цьому ночі все ще будуть не дуже теплими. Очікується від +1 до +6 градусів, а в ніч з 8 на 9 квітня на Сході можливі навіть заморозки від 0 до -4 градусів.

Синоптики приголомшили прогнозом: такої погоди цього року ще не булоСиноптики приголомшили прогнозом: такої погоди цього року ще не було

Погода в Україні 8 і 9 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Така унікальна погода буде триматися 8 і 9 квітня, а 10 числа в країну прийдуть дрібні дощі, вітер, температура знизиться на кілька градусів на Заході і Півночі, а на Півдні і Сході, навпаки, - потепліє.

11 квітня похолодає вже по всій країні, буде хмарно, але ймовірність опадів низька. Температура від +11 до +16 градусів.

Синоптики приголомшили прогнозом: такої погоди цього року ще не булоСиноптики приголомшили прогнозом: такої погоди цього року ще не було

Погода в Україні 10 і 11 квітня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики змінили прогноз погоди на квітень.

До речі, вчені вважають, що зупинити коронавірус зможе "біологічне диво", яке може відбутися в природі вже у квітні.

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