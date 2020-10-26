Синоптики обновили прогноз на ноябрь: такой погоды еще не было

Погода в Украине в ноябре обещает быть аномальной. Синоптики прогнозируют тепло и небольшое количество осадков. Так, в Украинском гидрометцентре дали прогноз на последний месяц осени. Судя по нему, погода в ноябре будет удивлять превышением средних показателей.

Синоптики говорят, что осадков будет меньше нормы, а температура на уровне 1-8 градусов тепла. И это на 1-1,5 градусов превысит многолетние значения. В горах в ноябре будет от 0 до +3 градусов, что близко к многолетним значениям для западных областей.

В то же время месячное количество осадков ожидается в восточных и Сумской областях несколько меньше нормы - 28-32 мм, на остальной территории в пределах средних многолетних значений - 37-65 мм, в горах до 110 мм.

Синоптики отметили, что обычно средняя температура воздуха в ноябре составляет от 0 до +7 градусов тепла. А вот среднее месячное количество осадков составляет 30-61 мм, в Карпатах и на Закарпатье до 62-142 мм.

Абсолютный же максимум температуры, который был когда-либо зафиксирован, составляет 16-24 тепла, в Черновицкой, центральных, южных областях и в Крыму местами 25-29.

Абсолютный минимум - 15-24 мороза, в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами 25-31, на юге Крыма и Одесской области 8-13 мороза.

Синоптики же Gismeteo уточнили, какой будет погода в Киеве в течение следующего месяца. Судя по нему, дождей будет предостаточно, а температура - низкой.

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украину придет похолодание и чего ждать от погоды до конца октября.

А вот метеорологи дали долгосрочный прогноз, рассказав, какой будет погода этой зимой в Киеве.