Синоптики оновили прогноз на листопад: такої погоди ще не було

Погода в Україні в листопаді обіцяє бути аномальною. Синоптики прогнозують тепло та невелику кількість опадів. Так, в Українському гідрометцентрі дали прогноз на останній місяць осені. Судячи з нього, погода в листопаді буде дивувати перевищенням середніх показників.

Синоптики кажуть, що опадів буде менше норми, а температура на рівні 1-8 градусів тепла. І це на 1-1,5 градуси перевищить багаторічні значення. В горах у листопаді буде від 0 до +3 градусів, що близько до багаторічних значень для західних областей.

Водночас місячна кількість опадів очікується в східних та Сумській областях дещо менше норми - 28-32 мм, на решті території в межах середніх багаторічних значень - 37-65 мм, в горах до 110 мм.

Синоптики відзначили, що зазвичай середня температура повітря в листопаді становить від 0 до +7 градусів тепла. А ось середня місячна кількість опадів складає 30-61 мм, в Карпатах та на Закарпатті до 62-142 мм.

Абсолютний же максимум температури, який був коли-небудь зафіксований, становить 16-24 тепла, у Чернівецькій, центральних, південних областях та в Криму місцями 25-29.

Абсолютний мінімум - 15-24 морозу, у північних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями 25-31, на півдні Криму та Одеській області 8-13 морозу.

Синоптики ж Gismeteo уточнили, якою буде погода у Києві протягом наступного місяця. Судячи з нього, дощів буде предостатньо, а температура - низькою.

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде похолодання і чого чекати від погоди до кінця жовтня.

А ось метеорологи дали довгостроковий прогноз, розповівши, якою буде погода цієї зими в Києві.