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В Украину движется похолодание: синоптик назвала дату

Воскресенье 25 октября 2020 13:36
В Украину движется похолодание: синоптик назвала дату
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине изменится в конце октября

В Украину скоро придет похолодание, которое внесет коррективы в рекордный октябрь с зелеными газонами и солнечными днями. Но и оно не будет окончательным.

Так, судя по прогнозу Наталки Диденко в Facebook, прохладнее станет уже ближе к следующим выходным.

А вот понедельник, 26 октября, будет в Украине в основном сухим, теплым, с утренними туманами. Дожди вероятны в первый день недели лишь на Юге, за исключением Запорожья.

"Температура воздуха в течение дня позволит еще элегантную одежда, колготки в прозрачный "дэн", расстегнутые в обед пальто и курточки, незимовние фасоны и цвета: ожидается +12+17 градусов, на Юге местами до +20 градусов", - прогнозирует Диденко.

Ветер будет восточный, небольшой или умеренный.

В Киеве завтра без осадков, температура воздуха около +14 градусов днем.

"Теплая погода продержится в ближайшие дни. Похолодает ближе к следующим выходным, но, опять таки, это похолодание не будет окончательным. Так что покачаемся на температурной карусели и дальше", - добавила синоптик.

В Украину движется похолодание: синоптик назвала дату

Прогноз погоды на 26 октября (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее в Украинском гидрометцентре рассказали, какой будет погода в ноябре.

Также мы писали, что метеорологи рассказали, какой будет погода в Киеве нынешней зимой.

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