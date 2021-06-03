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Синоптики назвали дату потепления в Украине до +25 градусов и выше

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Четверг 03 июня 2021 20:45
Синоптики назвали дату потепления в Украине до +25 градусов и выше Фото: Погода в Украине принесет потепление до 25 градусов (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро изменится с приходом потепления. Синоптики обещают, что уже на следующей неделе будет +25, а местами даже больше. При этом в ближайшие пять дней будет много дождей, временами - с грозами.

Об этом рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

Пока же температура будет постепенно повышаться до конца этой недели. Завтра, 4 июня, синоптики прогнозируют +18+22, а на юго-востоке +15+19 градусов. Кроме того, юго-восточные области будут с сильными дождями.

Синоптики назвали дату потепления в Украине до +25 градусов и выше

Погода в Украине 4 июня (meteo.gov.ua)

5 июня небольшие дожди останутся на востоке, где температура ожидается самой невысокой - от +17 до +19 градусов, на остальной территории без осадков и +19+23 градуса.

Синоптики назвали дату потепления в Украине до +25 градусов и выше

Погода в Украине 5 июня (meteo.gov.ua)

В воскресенье, 6 июня, ожидается новый атмосферный фронт с облачностью и дождями по всей стране. Температура +19+23 градуса.

Синоптики назвали дату потепления в Украине до +25 градусов и выше

Погода в Украине 6 июня (meteo.gov.ua)

А вот 7-8 июня в Украине ожидаются грозы, при этом потеплеет до +21+25 градусов, на Закарпатье - до +26.

Синоптики назвали дату потепления в Украине до +25 градусов и вышеСиноптики назвали дату потепления в Украине до +25 градусов и выше

Погода в Украине 7-8 июня (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

Синоптики Gismeteo говорят, что в Киеве с выходных и на следующей неделе установится стабильная умеренно теплая погода с +20+22 градусами, при этом будет много осадков.

Синоптики назвали дату потепления в Украине до +25 градусов и выше

Погода в Киеве на 10 дней (meteo.gov.ua)

Ранее про потепление в Украине рассказала также синоптик Наталка Диденко.

Кроме того синоптики дали прогноз на все летние месяцы, сообщив, когда придет 35-тиградусная жара.

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