Синоптики назвали дату потепления в Украине до +25 градусов и выше

Погода в Украине скоро изменится с приходом потепления. Синоптики обещают, что уже на следующей неделе будет +25, а местами даже больше. При этом в ближайшие пять дней будет много дождей, временами - с грозами.

Пока же температура будет постепенно повышаться до конца этой недели. Завтра, 4 июня, синоптики прогнозируют +18+22, а на юго-востоке +15+19 градусов. Кроме того, юго-восточные области будут с сильными дождями.

Погода в Украине 4 июня (meteo.gov.ua)

5 июня небольшие дожди останутся на востоке, где температура ожидается самой невысокой - от +17 до +19 градусов, на остальной территории без осадков и +19+23 градуса.

Погода в Украине 5 июня (meteo.gov.ua)

В воскресенье, 6 июня, ожидается новый атмосферный фронт с облачностью и дождями по всей стране. Температура +19+23 градуса.

Погода в Украине 6 июня (meteo.gov.ua)

А вот 7-8 июня в Украине ожидаются грозы, при этом потеплеет до +21+25 градусов, на Закарпатье - до +26.

Погода в Украине 7-8 июня (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

Синоптики Gismeteo говорят, что в Киеве с выходных и на следующей неделе установится стабильная умеренно теплая погода с +20+22 градусами, при этом будет много осадков.

Погода в Киеве на 10 дней (meteo.gov.ua)