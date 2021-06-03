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В Украину ворвется потепление: синоптики показали новые карты погоды

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Четверг 03 июня 2021 11:51
В Украину ворвется потепление: синоптики показали новые карты погоды Фото: Погода в Украине принесет потепление (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро изменится с приходом потепления. И хотя градусы будут все еще незначительными, как для лета, после холодного начала июня они смогут порадовать жителей страны. При этом осадков все еще будет немало.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В пятницу, 4 июня, температура воздуха начнет немного повышаться - до +17+22 градусов. Только на юго-востоке (Донеччина, Луганщина, Запорожье и Крым) будет прохладнее - от +14 до +19.

Что касается осадков, то в четверг атмосферные фронты снова будут поливать дождями восток Украины, юг, а также "забрасывать влагу" в центральные области и немного дотягиваться до северной части.

При этом большинство северных и западных областей от осадков все же удержатся.

Синоптик также предупредила, что ветер в Украине завтра преимущественно северо-восточный, порывистый.

В Киеве завтра потеплеет до +20 градусов. Но серьезный дождь - вряд ли.

"В дальнейшем в Украине будет умеренно тепло, однако дождей будет хватать", - добавила Наталка Диденко.

В Украину ворвется потепление: синоптики показали новые карты погоды

Фото: Прогноз температуры на 4 июня (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики рассказали также, когда в Украине следует ждать 35-градусной жары, и какой будет погода в июне, июле и августе.

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