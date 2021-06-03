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Синоптики назвали дату потепління в Україні до +25 градусів і вище

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Четвер 03 червня 2021 20:45
Синоптики назвали дату потепління в Україні до +25 градусів і вище Фото: Погода в Україні принесе потепління до 25 градусів (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро зміниться з приходом потепління. Синоптики обіцяють, що вже наступного тижня буде +25, а місцями навіть більше. При цьому в найближчі п'ять днів буде багато дощів, часом - з грозами.

Про це розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

Поки ж температура буде поступово підвищуватися до кінця цього тижня. Завтра, 4 червня, синоптики прогнозують +18+22, а на південному сході +15+19 градусів. Крім того, південно-східні області будуть з сильними дощами.

Синоптики назвали дату потепління в Україні до +25 градусів і вище

Погода в Україні 4 червня (meteo.gov.ua)

5 червня невеликі дощі залишаться на сході, де температура очікується самою невисокою - від +17 до +19 градусів, на решті території без опадів і +19+23 градуси.

Синоптики назвали дату потепління в Україні до +25 градусів і вище

Погода в Україні 5 червня (meteo.gov.ua)

В неділю, 6 червня, очікується новий атмосферний фронт з хмарністю і дощами по всій країні. Температура +19+23 градуси.

Синоптики назвали дату потепління в Україні до +25 градусів і вище

Погода в Україні 6 червня (meteo.gov.ua)

А ось 7-8 червня в Україні очікуються грози, при цьому потеплішає до +21+25 градусів, на Закарпатті - до +26.

Синоптики назвали дату потепління в Україні до +25 градусів і вищеСиноптики назвали дату потепління в Україні до +25 градусів і вище

Погода в Україні 7-8 червня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

Синоптик Gismeteo кажуть, що в Києві з вихідних і наступного тижня встановиться стабільна помірно тепла погода з +20+22 градусами, при цьому буде багато опадів.

Синоптики назвали дату потепління в Україні до +25 градусів і вище

Погода в Києві на 10 днів (meteo.gov.ua)

Раньше про потепління в Україні розповіла також синоптик Наталка Діденко.

Крім того синоптики дали прогноз на всі літні місяці, повідомивши, коли прийде 35-тиградусна спека.

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