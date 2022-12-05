Синоптик розповів, коли до України прийде аномальне потепління

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що з 7-8 грудня в Україні очікується поступове підвищення температури та послаблення східних морозів. У деяких областях очікують до 13 градусів тепла.

Про це повідомляють на сайті Meteoprog.

Якою буде погода на тижні?

У першій половині наступного тижня морозна та суха погода збережеться в більшості областей України, за винятком західної частини, де поступово з півдня надходитиме тепліша повітряна маса.

Найхолоднішу погоду прогнозують у східних та північних областях.

Проте вже з 7-8 грудня почнеться поступове потепління в західних та південно-західних областях України. Внаслідок цього, у другій половині тижня розпочнуться опади у вигляді снігу та мокрого снігу з поступовим переходом у дощ.

Синоптик також прогнозує підвищений рівень туманності на дорогах.

В Україну йде аномальне потепління (фото: Freepik)

Погода на кожен день

5-6 грудня в Україні очікується здебільшого суха та морозна погода. Температура повітря вночі становитиме -10...-5 °C. А вдень повітря прогріється до -6...-1 °C.

7 грудня пройдуть невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, а на півдні та заході варто очікувати на дощ. У східній частині сухо.

Температура повітря поступово підвищиться до нуля вночі та вдень до трьох градусів тепла. Проте на півночі та сході холод поки затримається.

8 грудня також висока ймовірність опадів фактично в усіх частинах України. Але стане помітно тепліше. Так, денні температурні стовпчики досягнуть п'яти градусів тепла, а нічні - трьох.

9 грудня підвищення температури в Україні продовжиться. Мінімальна температура вночі становитиме +6 °C, вдень +8 °C.

Вихідні будуть аномально теплими, тому що 10-11 грудня середньодобова температура виявиться вищою за норму на три-шість градусів, а в південних і центральних областях на цілих 7–12 °C.

Тому не впустіть можливість прогулятися в сонячні зимові дні, але не забудьте парасольку, оскільки опади все ще можливі.