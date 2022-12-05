Синоптик рассказал, когда в Украину придет аномальное потепление

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что с 7-8 декабря в Украине ожидается постепенное повышение температуры и ослабление морозов. В некоторых областях ожидается до 13 градусов тепла.

Об этом сообщают на сайте Meteoprog.

Какая будет погода на неделе?

В первой половине следующей недели морозная и сухая погода сохранится в большинстве областей Украины, за исключением западной части, где постепенно с юга будет поступать более теплая воздушная масса.

Холодную погоду прогнозируют в восточных и северных областях.

Однако уже с 7-8 декабря начнется постепенное потепление в западных и юго-западных областях Украины. В результате во второй половине недели начнутся осадки в виде снега и мокрого снега с постепенным переходом в дождь.

Синоптик прогнозирует повышенный уровень туманности на дорогах.

В Украине идет аномальное потепление (фото: Freepik)

Погода на каждый день

5-6 декабря в Украине ожидается в основном сухая и морозная погода. Температура воздуха ночью будет составлять -10...-5°C. Днем же воздух прогреется до -6...-1 °C.

7 декабря пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, а на юге и западе следует ожидать дождя. В восточной части сухо.

Температура воздуха постепенно повысится до нуля ночью и днем до трех градусов тепла. Однако на севере и востоке холод пока задержится.

8 декабря также высока вероятность осадков фактически во всех частях Украины. Но станет заметно потеплее. Так, дневные температурные столбики достигнут пяти градусов тепла, а ночные - трех.

9 декабря повышение температуры в Украине продолжится. Минимальная температура ночью будет +6 °C, днем +8 °C.

Выходные будут аномально теплыми, потому что 10-11 декабря среднесуточная температура окажется выше нормы на три-шесть градусов, а в южных и центральных областях на целых 7-12 °C.

Поэтому не упустите возможность прогуляться в солнечные зимние дни, но не забудьте зонт, поскольку осадки все еще возможны.