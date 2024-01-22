Синоптик розказав, коли до України прийде весняне тепло

Яка буде погода в лютому в Україні

Народний синоптик прогнозує початок лютого зі зниженням температури та морозами.

"Вночі очікується мінусова температура, а вдень близько 0 градусів. Далі вдень температура підвищиться, хоча ночі будуть здебільшого із знаком "мінус"", - сказав експерт.

За його словами, в лютому опади будуть помірні, в окремі дні досить вітряно, і така погода протримається до кінця декади.

У другій декаді лютого в окремі дні будуть спостерігатися досить сильні пориви вітру, зазначає синоптик.

Початок цієї декади пройде під знаком похолодання: різке зниження температури буде спостерігатися вночі, а вдень утримається досить помірна температура. Посиляться опади, а після цього температура знову знизиться на два-три дні. Кінець другої декади здивує різким потепління.

"Загалом зимові місяці продовжать підтверджувати тенденцію глобального потепління. Січень виявиться навіть теплішим за лютий. Найбільший мінус за зиму випаде саме на останній місяць зими, хоча ці температури не дуже налякають нас. Лютий виправдає свою назву в окремі періоди", - пояснив Деркач.