Вдарять морози до -15 градусів: в яких регіонах України очікувати на різке похолодання

Фото: погода в Україні 17 січня буде переважно морозною (GettyImages)

В Україну знову повернуться сильні морози. В північному регіоні країни стовпчики термометра опустяться до -15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За прогнозами синоптиків, в Україні 17 січня очікується мінлива хмарність, без опадів. Тільки в Карпатському регіоні можливий невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура 17 січня Температура вночі переважно триматиметься в середніх межах позначок -7-12 градусів: у північній частині до -15, вдень -1-6,

на півночі та північному сході країни -4-9;

на Закарпатті та у південній частині вночі -2-7, вдень від -1 до +4;

в Криму +2+7.