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Вдарять морози до -15 градусів: в яких регіонах України очікувати на різке похолодання

Укрїна , Вівторок 16 січня 2024 15:59
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Вдарять морози до -15 градусів: в яких регіонах України очікувати на різке похолодання Фото: погода в Україні 17 січня буде переважно морозною (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Україну знову повернуться сильні морози. В північному регіоні країни стовпчики термометра опустяться до -15 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, в Україні 17 січня очікується мінлива хмарність, без опадів. Тільки в Карпатському регіоні можливий невеликий сніг.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 17 січня

Температура вночі переважно триматиметься в середніх межах позначок -7-12 градусів:

  • у північній частині до -15, вдень -1-6,
  • на півночі та північному сході країни -4-9;
  • на Закарпатті та у південній частині вночі -2-7, вдень від -1 до +4;
  • в Криму +2+7.

Погода в Україні

Нагадаємо, протягом минулого тижня в Україні спостерігали сильні морози.

Також деякі області засипало снігом. Синоптики попереджали, що в Україні посиляться морози.

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