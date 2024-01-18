Стиноптик розказала, коли в Україні чекати потепління та чи будуть морози -25

Яка буде погода зимою в Україні

В Україні в найближчий час пройдуть опади у вигляді снігу та дощу. 18 січня вночі у північних та центральних областях сніжитиме, а вдень - дощитиме; опади будуть на заході, у Карпатах, на Закарпатті; на півдні - невеликі дощі, а на сході та північному сході - дощі з мокрим снігом. 19 січня вдень в Україні, крім південних областей, буде мокрий сніг, вночі на заході - сніг.

Птуха спрогнозувала, що надалі опади поступово стануть зменшуавтися. Лише у східних і південних областях у суботу, 20 січня, ще зберігається можливість мокрого снігу та дощу вночі. На тлі такої мінливої погоди коливатиметься й температура повітря.

"18 січня, температура почне підвищуватися (+1-6 градусів). Ніч також буде морозною, але вдень вітер почне змінюватися, з’явиться південна складова. Температура буде підвищуватися до плюсових значень у більшості областей", - розповіла експерт.

Чи будуть ще люті морози

Синоптик зазначила, що сильні морози в січні були недовго, тож імовірність низької температури ще є.

"Така ймовірність, звичайно, є, але й повторення подібного ми не виключаємо, адже це тільки середина зими… Можливо, були найбільшими, але подивимося. Поки що ще зарано загадувати", - підкреслила Наталія Птуха.

