Синоптик рассказал, когда в Украину придет весеннее тепло

Какая будет погода в феврале в Украине.

Народный синоптик прогнозирует начало февраля с понижением температуры и морозами.

"Ночью ожидается минусовая температура, а днем около 0 градусов. Далее днем температура повысится, хотя ночи будут в основном со знаком минус", - сказал эксперт.

По его словам, в феврале осадки будут умеренными, в отдельные дни достаточно ветрено, и такая погода продержится до конца декады.

Во второй декаде февраля в отдельные дни будут наблюдаться сильные порывы ветра, отмечает синоптик.

Начало этой декады пройдет под знаком похолодания: резкое понижение температуры будет наблюдаться ночью, а днем удержится довольно умеренная температура. Усилятся осадки, а после этого температура снова снизится на два-три дня. Конец второй декады удивит резким потеплением.

"В целом зимние месяцы продолжат подтверждать тенденцию глобального потепления. Январь окажется даже теплее февраля. Самый большой минус за зиму выпадет именно на последний месяц зимы, хотя эти температуры не очень испугают нас. Февраль оправдает свое название в отдельные периоды", – объяснил Деркач.